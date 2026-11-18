Futbol dünyasında milyonlarca euro değerindeki transferler ve astronomik maaşlar kadar yıldız oyuncuların özel hayatları da büyük ilgi görüyor. Dünyanın en tanınmış futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema ve Erling Haaland gibi isimler, yüksek performanslı spor otomobillere ve lüks araçlara duydukları ilgiyle öne çıkıyor. Bazı yıldızlar nadir üretilen modelleri tercih ederken bazıları ise otomobillerini kendilerine özel tasarımlarla kişiselleştiriyor.

İşte yıldız isimler ve bir dönem kullandıkları araçları...