Ronaldo'dan Haaland'a dünyaca ünlü futbolcuların lüks otomobilleri
Dünya futbolunun yıldızları, yeşil sahalardaki başarılarının yanı sıra lüks otomobil tutkularıyla da gündeme geliyor. Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic ve Erling Haaland gibi isimlerin tercih ettiği milyonluk araçlar dikkat çekiyor. Özel üretim Bugatti'lerden Ferrari ve Rolls-Royce modellerine kadar birbirinden gösterişli otomobiller futbolseverlerin ilgisini çekiyor. İşte dünyaca ünlü 15 futbolcunun bir dönem kullandıkları lüks otomobilleri ve dikkat çeken hikâyeleri...
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