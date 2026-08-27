CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah'a şükürler olsun

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, oynadığı üç eleme turunda da rakiplerini saf dışı bırakarak 18 yıl sonra lig aşamasına katıldı. Lyon'u 1-1'in rövanşında Fransa'da 2-1 mağlup eden Kanarya, büyük bir sevinç yaşadı ve yaşattı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-lacivertlileri değerlendirip seneler sonra gelen mutluluğa vurgu yaptı. İsmail Kartal ve öğrencilerine övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u eleyerek adını 36 takım arasına yazdırmayı başardı. Devler arenasında mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda puan savaşı verecek. Mücadelenin ardından spor yazarlarından dikkat çekici yorumlar geldi.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

ABDULLAH ERCAN: DEVLER LİGİ'NE ÇOK YAKIŞTI

Fenerbahçe Lyon deplasmanında sadece turu geçmedi, Şampiyonlar Ligi'nde neden yer almak istediğini de sahada gösterdi.
Özellikle ilk yarıda savunma ve hücum anlamında kusursuza yakın bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, rakibine oyun kurma fırsatı vermedi. Maç öncesi kadroda soru işareti olarak görülen Oğuz Aydın ise gecenin yıldızlarından biri oldu.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Görevini eksiksiz yapan tecrübeli futbolcu, performansıyla önemli bir mesaj verdi. Orta sahada Kanté ve Guendouzi de mücadele gücü ve oyun disiplinleriyle Fenerbahçe'nin üstünlüğünde büyük rol oynadı. İkinci yarıda yorgunluk belirtileri görülmeye başlandı. Özellikle Talisca ve Muriç gibi oyuncuların enerjisi düşerken, Fenerbahçe yine de istekli oyununu sürdürdü. Son bölüm ise sarı-lacivertliler için oldukça stresli geçti.
Lukaku ve İrfan Can'ın oyuna girmesiyle birlikte hamleler geldi.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Yenilen golden önce takımın temposunu düşürmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu planın biraz daha erken uygulanması Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırabilirdi.

Hakem kararları ve Lyon'un baskısına rağmen İsmail Kartal ve öğrencileri mücadeleyi bırakmadı. Son düdükle Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmanın gururunu yaşadı.

Şimdi önemli olan, bu başarılı performansın devam etmesi. Bu takımın Avrupa'da daha söyleyecek çok sözü var.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

ÖMER ÜRÜNDÜL: TAKIM OYNADI ZAFERE ULAŞTI

Fenerbahçe dün gece deplasmanda tarihi bir galibiyet alarak 18 yıllık hasreti giderdi. İlk yarı taktik olarak ve oyunun kontrolü olarak her şey Fenerbahçe'nin lehineydi. Rakibe etkili atak ve hücum şansı vermediler. Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın ve arkadan yine çok iyi oynayan Brown'ın destekleriyle sol kulvar çok iyi çalıştı. Üst üste iki gol geldi. Bu çok büyük bir avantajdı. Zaten rakip de kendini bir türlü toparlayamıyordu. İkinci devre çok kritikti. Fenerbahçe yine dengeli başladı. Bilhassa Oğuz'la da çok net bir üçüncü gol fırsatı kaçtı. Sonrasında Lyon'un golü geldi. İki farklı öndeyken bilhassa zorlu deplasmanlarda bir gol yemek rakibi ateşliyor, seni de zora sokuyor. Neyse ki onların ağlara giden bir vuruşu kıl payı auta takıldı. Sonra da hakemin hatasıyla attıkları gol VAR'dan döndü. Bu maçtaki en büyük şans bana göre uzatma bölümünde rakibin maçın en net pozisyonunu kaçırmasıydı.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Oğuz'un en büyük özelliği top tutabilen bir kanat forveti olması. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük eksikliği burada. Vedat Muriqi tam hazır olmamasına rağmen müthiş bir mücadele sergiledi. Kritik golün dışında da oynadığı sürede hep oyunun içinde vardı. Kante ve Guendouzi alışılmış biçimde iyi görev yaptılar. Bana göre İsmail Kartal'ın devre arasında İsmail Yüksek-Talisca değişikliğini yapması gerekirdi. Bir önemli konu da her zaman vurguluyorum, bir takım hiçbir zaman bir futbolcuya endeksli olmaz. İşte herkesin göklere çıkardığı Asensio oynamadı ama takım oynadı ve zafere ulaştı.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

BÜLENT TİMURLENK: KALİTE EMEKLE BİRLEŞİNCE

Lyon tribünleri karşılarında Şampiyonlar Ligi bileti için sadece Fenerbahçe'yi değil, Olympique derbisinde Marsilya ile karşılarına çıkmış Guendouzi ve Greenwood'u da bulunca bir de ülkenin büyük ustası Kante olunca tedirgin ama oyuna etki eden bir destekle başladılar. Talisca-Vedatlı oyunu 4-4-2 olarak okumak lazım ki, buna sebep olan Talisca'nın tembelliği. Takım onu 1 saat sırtında taşırken Fenerbahçe iki kanattaki adamlarıyla Lyon'u imha etti. Konya maçının ikinci yarısında kalesinde devleşen Ederson, bu formunu dün akşam da devam ettirirken attığı uzun isabetli topların da altını çizmek lazım. Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha kaliteli ve tecrübeli bir takım. Tek soru işareti 2-0'ın ardından ikinci yarıda enerjiyi son düdüğe kadar yayıp yayamayacaklarıydı. Kaliteyi emekle birleştirdiğinizde işte bu oyun çıkıyor ortaya. İsmail, oyuna büyük zenginlik getirdi. Top taşıdı, istasyon oldu. Onun varlığı son yarım saati kısmen kolaylaştırdı. Vedat'ın gerek goldeki kafa vuruşu ve dönen topu takibi gerekse rakip alanda yaptığı pres ve takım arkadaşlarına istasyon olması alkışlık.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Elbette Greenwood tek başına bir cümleyi hak ediyor. Onun estetiği, oyun zekası Fenerbahçe'nin oyun çıtasını yükseltti. Kerem ve Asensio yoktu ama oynamayı hayal eden futbolcular için böylesine final gibi maçlar paha biçilmezdir. Oğuz Aydın, sessiz bir adam ancak Kerem ile karşılaştırdığımızda daha çok dengeli, kontrollü, iki ayağını yere sağlam basan bir profil. İsmail Kartal için Şampiyonlar Ligi bileti büyük adım. Bu sonuç Samsun deplasmanı ve Beşiktaş derbisi için de itici güç olacaktır.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

MUSTAFA ÇULCU: DOĞRU ATAMA KÖTÜ YÖNETİM

Her iki takım da önde şiddetli baskı yerine kontrollü oyunu tercih etti. Ne yaptığını ne istediğini bilen Fenerbahçe, kaleci Ederson ile savunma arkasına atılan uzun toplarla ve kanat hücumları ile gol aradı. Rakibini 4-4-2 gibi karşıladı. Kanat ortalarında Vedat Muriqi çok aktif oldu. Attığı gol, takip ve ustalıktı. Brown'ın bindirmeleri, Oğuz'un pasla beslemeleri… Bu ikilinin uyumu çok etkiliydi. 60. dakikaya kadar orta alan ve oyun kontrolü Fenerbahçe'ydi. Lyon ikinci yarı çaresiz risk aldı, öne çıktı. Savunma arkasında bıraktığı derin boşluklara atılan ara pasları Fenerbahçe değerlendiremedi. Etkisiz kalan Talisca ile 11'e 10 gibi oynayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal değişikliği tam zamanında geldi. Skriniar o kadar kötü pozisyon alıyor ki, yenilen golde hatası çok büyüktü. İsmail hocanın skoru korumak, topu önde tutmak için hamleleri doğruydu. Zor oldu ama Fenerbahçe tarih yazdı. Tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutlarım. İstanbul'un iki yakasında Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek keyif verecek.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Zor maça UEFA'nın özen göstererek deneyimli 44 yaşındaki İtalyan Maurizio Mariani ve uyum içinde VAR da görev yaptığı deneyimli yurttaşı Marco Di Bello'yu ataması doğru. Ancak Mariani bu tecrübeye rağmen maçta faul standardını ve yönetim kalitesini bir türlü oturtamadı. Saçma sapan düdükler çaldı. 47'de Vedat Muriqi'nin şutunda Fenerbahçe penaltı bekledi ama Niakhate'nin sağ kolu bedene yakın kapanan destek kol konumunda devam kararı doğru. Hakem sahada penaltı verse de vermese de VAR karışamaz. 71'de Athekame, Lyon'un golü öncesi Brown'a net faul yaparak topu alıyor. Bu seviye hakemler bunu nasıl sahada çözemez! VAR müdahalesi ile 2 dakika seyreder ancak doğruyu bulur… Anlamış değilim! Bu kadar tecrübeye rağmen sahada güçlü bir hakem profili yoktu.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

EMRE BOL: ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN

Açıkça söylemek gerekirse çok korktuğum bir karşılaşmaydı. Asensio ve Kerem'in yokluğunda İsmail Kartal'ın hangi oyuncularla sahaya çıkacağını merak ediyordum. Ama hoca öyle bir Oğuz Aydın hamlesi yaptı ki resmen şapkadan tavşan çıkardı. Oğuz ilk yarıda Kante'yle beraber muhteşem performans gösterdi. Ya Vedat'a ne demeli? Resmen top bizdeyken santrfor, rakipteyken stoper gibi oynadı. Lukaku acaba böyle bir performansı nasıl kesecek?

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Talisca dışında herkesin ya mükemmel oynadığını ya da mükemmel mücadele ettiğini söyleyelim. İkinci yarı Fransız ekibinin öne çıkmasıyla geçiş oyununa geçtik. Geçişlerde hem Greenwood'la hem de Oğuz'la pozisyonlarda bulduk. Lakin çok kolay harcadık. Fenerbahçe, Lyon'a göre daha yaşlı bir takım. Zaten oyunun sonlarına doğru fiziksel olarak iyice düştük. Lyon'un golünden sonra gereksiz yere panik yapmadık ama bu anlarda çok pozisyon verdik. İşte bunun için geçişte yakaladıklarımızı atmalıydık. Ederson'u da es geçmeyelim. Kurtardıklarıyla Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini cebe attık. 18... Yazıyla on sekiz yıl sonra... Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde... Allah'a şükürler olsun. İsmail Kartal yaptığı değişiklerle tam puan aldı.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERDE

Fenerbahçe, Lyon'u yenip 17 sezon sonra (18 yıl sonra) Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırırken; her futbolcusunun formasından yılların özleminin teri aktı. Helal olsun Fenerbahçeli futbolculara. Tarih böyle yazılır işte! Ederson'dan Vedat Muriç'e kadar sahadaki tüm sarı-lacivertli oyuncular, Groupama Stadı'nın zeminine bir destanın ayak izlerini bıraktı. Maça harika başlayan temsilcimiz, art arda bulduğu iki güzel golle Lyon tribünlerinin ve Fonseca'nın öğrencilerinin direncini kırdı. Maç boyunca savunmayı da hücumu da müthiş yapan bir Fenerbahçe vardı sahada.
Tolisso, Fofana ve Openda'nın pas bağlantılarını çok iyi kestik. Lyon'un silahlarını susturunca ilk yarıda güle oynaya iki gol bulan bir Fenerbahçe vardı sahada. İlk golde Vedat Muriç'in topa hükmedişi gerçekten jeneriklikti. Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın'ın da bu goldeki şahane asistini unutmamak lazım. Brown'un golü de tam bir santrfor vuruşuydu. Savunmamızın önünde oynayan Kante ve Guendouzi hem süpürücü, hem de iz sürücü gibi mücadele etti. Ake ve Skriniar da Lyon hücumcularına göz açtırmadı.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Lyon'un ikinci yarıda üzerimize gelip, skor üretmek için baskı kuracağını biliyorduk. Öyle de oldu zaten. Ama bu bölümde oyunu soğutup, çok iyi savunma yapmaya devam ettik. Bu arada hızlı geçişlerle Lyon kalesinde Oğuz Aydın; Guendouzi ve Vedat ile gollük pozisyonlar yakaladık. Lyon ümitsizce yaptığı hücumlardan sadece bir gol çıkarabildi. Kalecimiz Ederson maç genelinde pantervari kurtarışlar yaptı. Harikasın Ederson!
Dün Fenerbahçe tarih yazdı. Lyon'u Groupama'da yenmek öyle kolay iş değil. Futbol gerçekleri ve futbol adaleti dün tecelli etti. Fenerbahçe'nin değil de Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi büyük haksızlık olurdu.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha güçlü bir takım. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha iyi futbol oynayan bir takım. Artık tek gerçek var. O da 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.
Fenerbahçemiz, Şampiyonlar Ligi'nde! Fenerbahçemiz ait olduğu ligde! İlk etapta Şampiyonlar Ligi'nde tam 8 maç oynayacak Fenerbahçe. İnşallah bu sekiz maçtan sonra devamı da gelir Fenerbahçe için. Neden olmasın. Bu güçlü kadroya ve bu güçlü oyuna Devler Ligi'nde büyük zaferler yakışır. Türk futbolu, Avrupa'da çağ atladı diyebiliriz. Yıllar sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz! Şampiyonlar Ligi'nde yolunuz açık olsun Fenerbahçe ve Galatasaray! Bugün saat 19:00'da çekilecek kura ile Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kurbanları belli olacak! Tebrikler Fenerbahçe! Tebrikler Aziz Yıldırım! Tebrikler İsmail Kartal!

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

HAKKI YALÇIN: AŞK YENİLMEZ

Dün gece Fransa'dan sarı-lacivertli bir direniş ordusu geçti. Fenerbahçeli futbolcular "aşk yenilmez" dedi. Özlemin kaç yıllık olmasının önemi yok, böyle görkemli bir sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın keyfi de başka. Herkes birbirine benzeyince galibiyetin adı zafer oluyor. Herkes formasının hakkını verince gece de onların hakkını veriyor.
Fenerbahçe dün gece fiziksel ve taktiksel olarak kazanmaya uyarlanmıştı. "Canlı bağlantı" 60'ıncı dakikaya kadar hiç aksamadı. Rakibin kendi alanından çıkış hızına karşılık, ilk tedbir orta alanda alınmıştı, ardından kademeli savunma. Forvet hattının açılımı da harikaydı. Paylaşılan duyguların futbolda anlam bulmasının belgesiydi atılan goller. Kendine güvenle takipçilik arasındaki bağların nasıl sanata dönüştüğünün de harika görüntüleri. Atılan goller kadar, kurtardığı toplarla maçın kaderine en çok etki yapan isimlerinden biri de kaleci Ederson'du. Muhteşem oynadı. H H H
İkinci yarıda Lyon'un golü gelince kısa süreli bir travma yaşandı. Fenerbahçe forvetinin rakip savunmaya hiç baskı yapmadığı dakikalarda, Lyon'un orta alanda boy göstermesini izledik. Yüreğimizin ağzımıza geldiği dakikalar da oldu. Lyon'un incelemeye alınan ve iptal edilen iki pozisyonu var. O pozisyonları incelemeye gerek bile yok, üstelik Muriç'in verilmeyen penaltısı da hakemin sabıkası olarak gecenin utancı.

Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah’a şükürler olsun

En çok Oğuz'un kaçırdığı net pozisyona takıldım ama çok iyi niyetli bir delikanlı için ayrıntılara kafa yormanın anlamı yok. Fenerbahçe'nin gösterdiği muhteşem mücadeleyi, arkadaşlık bağlarını ve kazanma duygusunu ayakta alkışladım. Her türlü şartta 'Lyon'dan bu turu almadan gitmem' diyenlere saygılarımı sundum.
Bu sezon özel olmak Fenerbahçe'nin futbol yasası. Fenerbahçe taraftarı için de harika bir futbol sineması. Çok daha özel filmler için herkes yerini alsın. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın haritasını buldu, şimdi hazineyi de bulacak. Bu güç ve kudret onlarda mevcut. Dün gecenin bütün dillerde tercümesi buydu.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor