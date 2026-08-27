Fenerbahçe tarih yazdı! Spor yazarları Lyon zaferini böyle yorumladı: Allah'a şükürler olsun
Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, oynadığı üç eleme turunda da rakiplerini saf dışı bırakarak 18 yıl sonra lig aşamasına katıldı. Lyon'u 1-1'in rövanşında Fransa'da 2-1 mağlup eden Kanarya, büyük bir sevinç yaşadı ve yaşattı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-lacivertlileri değerlendirip seneler sonra gelen mutluluğa vurgu yaptı. İsmail Kartal ve öğrencilerine övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: