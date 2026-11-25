Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil etmeyi sürdürüyor. Milli ara sonrasında başlayan yeni haftayla birlikte ilk olarak Galatasaray Şampiynlar Ligi'nde sahneye çıktı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe aynı kupada Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'ya konuk olacak. Trabzonspor ile Konferans Ligi'nde deplasmanda CSKA Sofya ile karşılaşacak. Aslan'ın galibiyeti sonrası ülke puanları güncellendi. İşte sıralama...
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