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Bilim olimpiyatlarında Türk imzası: Gençlerden 78 madalyalık rekor başarı

Türkiye, uluslararası bilim olimpiyatlarında 2026 yılında tarihi bir başarıya imza attı. Bilgisayar bilimlerinden astronomi ve astrofiziğe kadar farklı alanlarda yarışan Türk gençleri, toplam 78 madalya kazanarak Türkiye tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıkladığı rekor başarı, genç bilim insanlarının uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

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Bilim olimpiyatlarında Türk imzası: Gençlerden 78 madalyalık rekor başarı

Türkiye, 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, farklı bilim dallarında Türkiye'yi temsil eden gençlerin bu yıl toplam 78 madalya kazandığını açıkladı. Elde edilen sonuçlar, Türk gençlerinin uluslararası bilim arenasındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye, 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. (Foto: AA)Türkiye, 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. (Foto: AA)

1978'DE BAŞLAYAN YOLCULUKTA REKOR YIL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin uluslararası bilim olimpiyatlarına 1978 yılında katılmaya başladığını hatırlattı. Türkiye'nin ilk katılım yılında bronz madalya kazandığını belirten Kacır, 2026'nın ülke tarihinin en fazla madalya elde edilen yılı olduğunu vurguladı.

Kacır, bu yıl 78 madalya kazanan gençlerin Türkiye'nin gururu olduğunu ifade ederek uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik etti.

Türk gençleri, bu yıl toplam 78 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. (Foto: AA)Türk gençleri, bu yıl toplam 78 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. (Foto: AA)

GENÇ BİLİM İNSANLARINDAN FARKLI ALANLARDA MADALYA YAĞMURU

Türkiye'nin son haftalarda uluslararası bilim olimpiyatlarında elde ettiği dereceler, rekor başarıya önemli katkı sağladı. TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenciler, bilgisayar bilimlerinden astronomi ve astrofiziğe uzanan farklı alanlarda kürsüye çıktı.

Arnavutluk’ta düzenlenen Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanıldı. (Foto: AA)Arnavutluk’ta düzenlenen Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanıldı. (Foto: AA)

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde gerçekleştirilen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Türkiye, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda da öğrenciler, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın yanı sıra 1 mansiyon ödülüne layık görüldü. İşte kazanan isimler:

33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı

1. Noyan Cantürk – Altın madalya
2. Yunus Emre Artal – Altın madalya
3. Ahmet Alp Orakçı – Gümüş madalya
4. Ahmet Emre Gürdal – Bronz madalya

19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı

1. Mahir Alp Taşkın – Gümüş madalya
2. Mahmut Efe Micozkadıoğlu – Bronz madalya
3. Zehra Didar Menteşoğlu – Bronz madalya
4. Osman Eymen Karaoğulları – Bronz madalya

19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı

1. Abdülkadir Yetkin – Gümüş madalya
2. Hüseyin Furkan Bakan – Gümüş madalya
3. Berra Değirmenbaşı – Bronz madalya
4. Betül Aydın – Bronz madalya
5. Arda Buğra Yüce

Bosna Hersek ve Vietnam’daki uluslararası olimpiyatlarda da öğrencilerimiz madalyalarla Türkiye’yi gururlandırdı. (Foto: AA)Bosna Hersek ve Vietnam’daki uluslararası olimpiyatlarda da öğrencilerimiz madalyalarla Türkiye’yi gururlandırdı. (Foto: AA)

TÜRKİYE'NİN BİLİMDEKİ GELECEĞİ GENÇLERİN BAŞARISIYLA GÜÇLENİYOR

Uluslararası yarışmalarda elde edilen dereceler, Türkiye'nin genç yeteneklerinin bilimsel bilgi ve problem çözme becerilerini dünya çapında ortaya koydu. TÜBİTAK'ın desteklediği öğrencilerin farklı disiplinlerde kazandığı madalyalar, bilimsel eğitimin ve genç yeteneklerin desteklenmesinin önemini de bir kez daha gündeme taşıdı.

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bilim olimpiyatlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden gençleri tebrik etti. (Foto: AA)1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bilim olimpiyatlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden gençleri tebrik etti. (Foto: AA)

Bakan Kacır, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden ve Türk bayrağını dalgalandıran gençleri tebrik ederek başarılarının gurur kaynağı olduğunu belirtti. 2026'da 78 madalyaya ulaşan Türkiye, uluslararası bilim olimpiyatları tarihindeki en başarılı yılını geride bırakmaya hazırlanıyor.

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