Arnavutluk’ta düzenlenen Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanıldı. (Foto: AA)



Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde gerçekleştirilen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Türkiye, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.



Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda da öğrenciler, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın yanı sıra 1 mansiyon ödülüne layık görüldü. İşte kazanan isimler: 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı



1. Noyan Cantürk – Altın madalya

2. Yunus Emre Artal – Altın madalya

3. Ahmet Alp Orakçı – Gümüş madalya

4. Ahmet Emre Gürdal – Bronz madalya



19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı



1. Mahir Alp Taşkın – Gümüş madalya

2. Mahmut Efe Micozkadıoğlu – Bronz madalya

3. Zehra Didar Menteşoğlu – Bronz madalya

4. Osman Eymen Karaoğulları – Bronz madalya



19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı



1. Abdülkadir Yetkin – Gümüş madalya

2. Hüseyin Furkan Bakan – Gümüş madalya

3. Berra Değirmenbaşı – Bronz madalya

4. Betül Aydın – Bronz madalya

5. Arda Buğra Yüce

Bosna Hersek ve Vietnam’daki uluslararası olimpiyatlarda da öğrencilerimiz madalyalarla Türkiye’yi gururlandırdı. (Foto: AA)



TÜRKİYE'NİN BİLİMDEKİ GELECEĞİ GENÇLERİN BAŞARISIYLA GÜÇLENİYOR



Uluslararası yarışmalarda elde edilen dereceler, Türkiye'nin genç yeteneklerinin bilimsel bilgi ve problem çözme becerilerini dünya çapında ortaya koydu. TÜBİTAK'ın desteklediği öğrencilerin farklı disiplinlerde kazandığı madalyalar, bilimsel eğitimin ve genç yeteneklerin desteklenmesinin önemini de bir kez daha gündeme taşıdı.