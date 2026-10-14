Galatasaray yenildi ülke puanları güncellendi! Türkiye'nin UEFA'daki sıralaması
Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız için sezon devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, evinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe Aston Villa'ya konuk olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Kups ile Finlandiya'da kozlarını paylaşacak. Aslan'ın aldığı sonuç sonrasında ülke puanları güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı? İşte güncel sıralama...
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