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Galatasaray yenildi ülke puanları güncellendi! Türkiye'nin UEFA'daki sıralaması

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız için sezon devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, evinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe Aston Villa'ya konuk olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Kups ile Finlandiya'da kozlarını paylaşacak. Aslan'ın aldığı sonuç sonrasında ülke puanları güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı? İşte güncel sıralama...

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Galatasaray yenildi ülke puanları güncellendi! Türkiye’nin UEFA’daki sıralaması

CİMBOM'UN TADI YOK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünü Aleksey Batrakov kaydetti. Cimbom, organizasyondaki ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Galatasaray yenildi ülke puanları güncellendi! Türkiye’nin UEFA’daki sıralaması

FENERBAHÇE İNGİLTERE DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. İlk karşılaşmasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak lig aşamasındaki ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Galatasaray yenildi ülke puanları güncellendi! Türkiye’nin UEFA’daki sıralaması

BEŞİKTAŞ ALMANYA'DA 3 PUAN İSTİYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa arenasında yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

Galatasaray yenildi ülke puanları güncellendi! Türkiye’nin UEFA’daki sıralaması

TRABZONSPOR FİNLANDİYA'DA SEZONU AÇIYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Avrupa serüvenine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

15) GÜNEY KIBRIS: 34.693 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

14) DANİMARKA: 38.306 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

13) NORVEÇ: 38.812 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

12) YUNANİSTAN: 45.012 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

11) POLONYA: 45.125 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

10) ÇEKYA: 45.125 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

9) TÜRKİYE: 50.275 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

8) HOLLANDA: 52.562 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

7) BELÇİKA: 59.850 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

6) PORTEKİZ: 66.150 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

5) FRANSA: 69.153 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

4) ALMANYA: 81.973 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

3) İSPANYA: 83.993 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

2) İTALYA: 88.589 PUAN

Ülke puanında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

1) İNGİLTERE: 104.019 PUAN

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor