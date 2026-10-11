Yapay zeka teknolojileri bilim dünyasında yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. (Foto: AA)



MATEMATİKTEKİ TARTIŞMA BİLİM DÜNYASINI HAREKETLENDİRDİ



Tartışmanın dikkat çeken örneklerinden biri, akışkanlar dinamiğinin en önemli ve uzun süredir çözülemeyen problemlerinden biri olan Navier-Stokes denklemleriyle ilgili yaşandı.



New York Üniversitesi matematikçilerinden Tristan Buckmaster, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, kendisinin ve Anthropic'te matematikçi olarak çalışan Levent Alpöge'nin yaklaşık bir yıldır bu problem üzerinde çalıştığını duyurdu. Buckmaster, açıklamasıyla birlikte problemin daha basit bir versiyonuna ilişkin çözümü içeren bir makale de paylaştı.

Bazı bilim insanları, araştırmalarının yapay zeka tarafından kullanılmasından endişe ediyor. (Foto: AA)



Ancak ertesi gün OpenAI, yapay zeka ajanlarının söz konusu matematiksel problemle ilgili bir çözüm elde ettiğini açıkladı. Açıklamaların birbirine çok yakın tarihlerde yapılması, bilimsel keşiflerde kimin önce sonuca ulaştığı ve araştırma verilerinin bu süreçte nasıl kullanıldığı konusunda tartışma başlattı.



Buckmaster, kendisinin ve Alpöge'nin OpenAI aracıyla paylaştığı bilgilerin şirketin modellerini eğitmek için kullanılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. OpenAI ise bu iddiayı reddetti. Şirket, yaptığı incelemede Buckmaster'ın yönlendirmelerinin sistemin eğitim süreci dahil hiçbir aşamasını etkilemediğinin doğrulandığını ve araştırmacıların çalışmalarını kamuoyuna açıklamalarından önce görmediklerini bildirdi.

Yapay zekanın bilimsel keşiflerdeki rolü giderek daha fazla sorgulanıyor. (Foto: AA)



YAPAY ZEKANIN BİYOLOJİDEKİ KEŞFİ DE SORU İŞARETLERİ YARATTI



Benzer bir tartışma, biyoloji alanında yaşanan gelişmenin ardından gündeme geldi. Anthropic, Claude modeli üzerinde çalışan yapay zeka ajanlarının bazı virüslerde, CRISPR gen düzenleme sistemlerinde görülen örüntülere benzer tekrarlanan DNA dizileri keşfettiğini duyurdu.



Ancak Kopenhag Üniversitesi'nde hesaplamalı biyoloji alanında doktora yapan Mario Rodríguez Mestre, söz konusu DNA örüntülerini birkaç yıldır, çoğunlukla Claude'dan yararlanarak incelediğini ve çalışmalarını henüz yayımlamadığını belirtti. Mestre, araştırma ekibinin Anthropic'in araçlarına yüklediği bilgilerin modelin eğitim verilerine dâhil edilmiş olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

Araştırmacılar, gizli çalışmalarını korumak için yapay zeka araçlarına mesafeli yaklaşıyor. (Foto: AA)



Anthropic ise The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, modelinin kullanıcılarla yapılan görüşmeler üzerinden eğitilmediğini ifade etti. Bu iki olayda da araştırmacıların dile getirdiği kaygılar, yapay zeka şirketlerinin açıklamalarıyla doğrulanmış değil. Ancak yaşananlar, bilimsel çalışmaların gizliliği ve yapay zeka sistemleriyle paylaşılan bilgilerin nasıl korunduğu konusundaki tartışmaları derinleştirdi.