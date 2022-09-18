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Devlet önce ev sonra araba sahibi yapıyor! TOKİ sonrası dar gelirliye ucuz araba müjdesi! Düğmeye basıldı! O tarihte herkese iki anahtar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" sloganıyla duyurulan TOKİ girişiminin ardından ilk yerli otomobil TOGG ile ilgili de cazip bir adımın atılacağı belirtiliyor. Vatandaşın ev sahibi yapılması için gerekli adımlar atılı! şimdiden atıldı.

takvim.com.tr
18.09.2022 15:53 - Son Güncelleme: 18.09.2022 15:55
TOKİ sonrası dar gelirliye ucuz araba müjdesi! Devlet önce ev sonra araba sahibi yapıyor! Düğmeye basıldı! O tarihte herkese iki anahtar...

TOKİ başvurularının duyurulmasının ardından yen bir müjde daha geldi. Devlet düğmeyre bast! Dar gelirlye önce ev sonra araba anahtarı verilecek. Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Hükümetin TOKİ aracılığıyla gerçekleştireceği bu girişim sonrası ilk yerli otomobil TOGG ile ilgili de benzer bir adımın atılacağı belirtiliyor. Parti kurmayları, TOGG'un 2023 seçimlerinin hemen öncesinde satışa sunulacağını belirterek, aracın segmentinin dolayısıyla da fiyatının düşük olmayacağına ancak ÖTV indirimi, peşinatsız uzun vade avantajı gibi fırsatların vatandaşa sunulabileceğini ifade ediyor. İşte detaylar...

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TOKİ sonrası dar gelirliye ucuz araba müjdesi! Devlet önce ev sonra araba sahibi yapıyor! Düğmeye basıldı! O tarihte herkese iki anahtar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesinin tanıtımında, 81 ilde 5 yıl içinde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerinin vatandaşın istifadesine sunulacağını açıklamıştı.

TOKİ sonrası dar gelirliye ucuz araba müjdesi! Devlet önce ev sonra araba sahibi yapıyor! Düğmeye basıldı! O tarihte herkese iki anahtar...

AK Parti kurmayları, hükümetin seçim öncesi yaptığı bu kritik hamleyi, "Başlattığımız konut hamlesi, kararsız seçmeni 'Yaparsa yine AK Parti yapar' noktasına getirdi. Projenin iki yılda tamamlanacak olması, vatandaşı 'istikrar'dan yana oy kullanmaya teşvik edecek" şeklinde değerlendiriyor.

TOKİ sonrası dar gelirliye ucuz araba müjdesi! Devlet önce ev sonra araba sahibi yapıyor! Düğmeye basıldı! O tarihte herkese iki anahtar...

İKİNCİ ANAHTAR

Hükümetin TOKİ aracılığıyla gerçekleştireceği bu girişim sonrası ilk yerli otomobil TOGG ile ilgili de benzer bir adımın atılacağı belirtiliyor.

TOKİ sonrası dar gelirliye ucuz araba müjdesi! Devlet önce ev sonra araba sahibi yapıyor! Düğmeye basıldı! O tarihte herkese iki anahtar...

Parti kurmayları, TOGG'un 2023 seçimlerinin hemen öncesinde satışa sunulacağını belirterek, aracın segmentinin dolayısıyla da fiyatının düşük olmayacağına ancak ÖTV indirimi, peşinatsız uzun vade avantajı gibi fırsatların vatandaşa sunulabileceğini ifade ediyor.

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