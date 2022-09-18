Devlet önce ev sonra araba sahibi yapıyor! TOKİ sonrası dar gelirliye ucuz araba müjdesi! Düğmeye basıldı! O tarihte herkese iki anahtar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" sloganıyla duyurulan TOKİ girişiminin ardından ilk yerli otomobil TOGG ile ilgili de cazip bir adımın atılacağı belirtiliyor. Vatandaşın ev sahibi yapılması için gerekli adımlar atılı! şimdiden atıldı.
TOKİ başvurularının duyurulmasının ardından yen bir müjde daha geldi. Devlet düğmeyre bast! Dar gelirlye önce ev sonra araba anahtarı verilecek. Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Hükümetin TOKİ aracılığıyla gerçekleştireceği bu girişim sonrası ilk yerli otomobil TOGG ile ilgili de benzer bir adımın atılacağı belirtiliyor. Parti kurmayları, TOGG'un 2023 seçimlerinin hemen öncesinde satışa sunulacağını belirterek, aracın segmentinin dolayısıyla da fiyatının düşük olmayacağına ancak ÖTV indirimi, peşinatsız uzun vade avantajı gibi fırsatların vatandaşa sunulabileceğini ifade ediyor. İşte detaylar...
İKİNCİ ANAHTAR
Hükümetin TOKİ aracılığıyla gerçekleştireceği bu girişim sonrası ilk yerli otomobil TOGG ile ilgili de benzer bir adımın atılacağı belirtiliyor.
Parti kurmayları, TOGG'un 2023 seçimlerinin hemen öncesinde satışa sunulacağını belirterek, aracın segmentinin dolayısıyla da fiyatının düşük olmayacağına ancak ÖTV indirimi, peşinatsız uzun vade avantajı gibi fırsatların vatandaşa sunulabileceğini ifade ediyor.