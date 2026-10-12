Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle haftaya temkinli başladı. (Foto: AA)

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Geçen hafta Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve teknoloji şirketlerinin karlılığına yönelik öngörülerle karışık seyreden küresel piyasalarda, bu hafta başta ABD olmak üzere dünya genelinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Cuma günü ise tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki gerileme küresel pay piyasalarını destekledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yaptığı görüşmede, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verdi. Rus hükümeti de ABD ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu.