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Galatasaray'ın zaferi sonrası ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız için sezon devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken Galatasaray ise geriden gelip Lille'i 4-2 yendi. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Hearts'ı ağırlayacak. Devler Ligi'ndeki iki temsilcimizin aldığı sonuçların ardından ülke puanı güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama...

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Fenerbahçe, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı ağırladı. Kanarya, rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kanarya'nın gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood kaydetti.

Galatasaray, Lille deplasmanında 4-2’lik galibiyet aldı

Galatasaray, Lille ile Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 4-2'lik zafere imza attı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Batrakov, Nabil Bentaleb (kendi kalesine) ve Victor Osimhen kaydetti.

Beşiktaş, Crystal Palace maçında 3’te 3 hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, 3. haftada Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Kartal, 3'te 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor, Hearts maçıyla ikinci galibiyetini almak istiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek 3 puanla başlayan Trabzonspor, 2. haftada Hearts'ı ağırlayacak. Fırtına, puanını 6'ya yükselerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynadığı maçların ardından ülke puanları güncellendi. İşte sıralama...

15. sırada Kıbrıs: 35.193 puan

15) KIBRIS: 35.193 PUAN

14. sırada Danimarka: 39.306 puan

14) DANİMARKA: 39.306 PUAN

13. sırada Norveç: 39.812 puan

13) NORVEÇ: 39.812 PUAN

12. sırada Polonya: 45.525 puan

12) POLONYA: 45.525 PUAN

11. sırada Çekya: 45.525 puan

11) ÇEKYA: 45.525 PUAN

10. sırada Yunanistan: 45.812 puan

10) YUNANİSTAN: 45.812 PUAN

9. sırada Türkiye: 51.675 puan

9) TÜRKİYE: 51.675 PUAN

8. sırada Hollanda: 54.062 puan

8) HOLLANDA: 54.062 PUAN

7. sırada Belçika: 60.850 puan

7) BELÇİKA: 60.850 PUAN

6. sırada Portekiz: 66.550 puan

6) PORTEKİZ: 66.550 PUAN

5. sırada Fransa: 70.582 puan

5) FRANSA: 70.582 PUAN

4. sırada Almanya: 83.259 puan

4) ALMANYA: 83.259 PUAN

3. sırada İspanya: 84.868 puan

3) İSPANYA: 84.868 PUAN

2. sırada İtalya: 90.303 puan

2) İTALYA: 90.303 PUAN

1. sırada İngiltere: 105.574 puan

1) İNGİLTERE: 105.574 PUAN

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor