Galatasaray'ın zaferi sonrası ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız için sezon devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken Galatasaray ise geriden gelip Lille'i 4-2 yendi. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Hearts'ı ağırlayacak. Devler Ligi'ndeki iki temsilcimizin aldığı sonuçların ardından ülke puanı güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama...
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