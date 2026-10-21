Galatasaray, Lille ile Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 4-2'lik zafere imza attı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Batrakov, Nabil Bentaleb (kendi kalesine) ve Victor Osimhen kaydetti.