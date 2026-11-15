CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Spor Videoları
Zenit 2-0 Trabzonspor GOL: Ahmet Doğan Yıldırım (KK)
Zenit 2-0 Trabzonspor GOL: Ahmet Doğan Yıldırım (KK)
Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 18:33
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mücadelede Zenit bulduğu gollerle skoru 2-0 yaptı. Ahmet Doğan Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle Zenit farkı açtı.
SONRAKİ HABER
Zenit 1-0 Trabzonspor GOL: F. Augusto
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Spor
Bunlar da Var
05:00
Karaman FK takım otobüsü alev topuna döndü: Kilitlenen kapıları şoför açtı, faciadan dönüldü
15.11.2026
Pazar
03:04
Fethiye'de kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp yandı: 2 ölü 5 yaralı
15.11.2026
Pazar
01:49
Milyoner'de 300 bin TL'lik çorba sorusunda "Düşeyim ya ne olacak" dedi ve yıkıldı!
15.11.2026
Pazar
05:32
Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Serkan Önder Kayseri'de toprağa verildi
14.11.2026
Cumartesi
CANLI YAYIN