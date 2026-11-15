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Zenit 2-0 Trabzonspor GOL: Ahmet Doğan Yıldırım (KK)

Zenit 2-0 Trabzonspor GOL: Ahmet Doğan Yıldırım (KK)

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Mücadelede Zenit bulduğu gollerle skoru 2-0 yaptı. Ahmet Doğan Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle Zenit farkı açtı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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