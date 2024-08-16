54’lük Sibel Can kostümüyle göz kanattı! Göğüs detayı olay: “Facia” | Eski eşi Hakan Ural ve çocukları Melisa ile Engincan kayıtsız kalamadı

Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, boşandıktan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve küçük oğlu Emir Aksüt'ü kucağına alarak üçüncü kez annelik heyecanını yaşadı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü şarkıcı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Bursa'da konser veren Sibel Can, bu kez sahne kostümleriyle gündeme geldi. Konserde mor ve siyah renklerinde iki farklı kostüm giyen Sibel Can elbiseleriyle sınıfta kaldı. Siyah elbisesinin göğüs kısmı dikkat çekerken Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ve çocukları Melisa, Engincan ile Emir paylaşıma kayıtsız kalamadı.
Hakan Ural ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, boşandıktan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi.
Aksüt'le 10 yıl evli kalan ünlü şarkıcı, küçük oğlu Emir Aksüt'ün dünyaya gelmesiyle üçüncü kez annelik heyecanını yaşadı.
Hem özel hayatı hem de henüz 14 yaşındayken başladığı kariyeriyle yıllarca adından söz ettiren şarkıcı, bu kez sahne kostümleriyle gündeme geldi.