Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mesut karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
UĞUR BİLGİN KİMDİR?
24 Temmuz 1980 tarihinde Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katıldı.
9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun oldu. Bilgin, BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer aldı.
Aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol alan oyuncu, bunun yanı sıra Güldür Güldür adlı Show'da Mesut karakterini canlandırdı.
Kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Bilgin'in 1,5 sene önce sessiz sedasız evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı.
Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" ifadeleri kullanırken Uğur Bilgin'in eşiyle romantik pozlarına beğeni yağdı.
İşte Mesut Bilgin başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
ONUR BULDU
ONUR BULDU VE EŞİ DUYGU KOZOĞLU
AZİZ ASLAN