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Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem'e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

Güldür Güldür'de Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Bilgin'in 1,5 sene önce sessiz sedasız evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" ifadeleri kullanırken Uğur Bilgin'in eşiyle romantik pozlarına beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 11:42
Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mesut karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

24 Temmuz 1980 tarihinde Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katıldı.

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun oldu. Bilgin, BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer aldı.

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

Aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol alan oyuncu, bunun yanı sıra Güldür Güldür adlı Show'da Mesut karakterini canlandırdı.

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

Kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Bilgin'in 1,5 sene önce sessiz sedasız evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı.

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" ifadeleri kullanırken Uğur Bilgin'in eşiyle romantik pozlarına beğeni yağdı.

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

İşte Mesut Bilgin başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

ONUR BULDU

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

ONUR BULDU VE EŞİ DUYGU KOZOĞLU

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

AZİZ ASLAN

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

AZİZ ASLAN VE EŞİ EYLÜL ASLAN

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

UĞUR BİLGİN

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

UĞUR BİLGİN VE EŞİ İREM USLU

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

UĞUR BİLGİN VE EŞİ İREM USLU

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

UĞUR BİLGİN VE EŞİ İREM USLU

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

UĞUR BİLGİN VE EŞİ İREM USLU

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

UĞUR BİLGİN VE EŞİ İREM USLU

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

ALİ SUNAL

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

ALİ SUNAL VE EŞİ NAZLI KURBANZADE

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

ALPER KUL

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

ALPER KUL VE EŞİ AYLİN KONTENDE

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

ÖZGÜN AYDIN

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

ÖZGÜN AYDIN VE EŞİ DİLAN SALTIK

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

GİRAY ALTINOK

Uğur Bilgin’in sessiz sedasız evlendiği eşi İrem’e bakın! Ünlü çifte beğeni yağdı

GİRAY ALTINOK VE EŞİ CANSU DİKTAŞ