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Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri'nin 3. sezonu iptal

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı sevilen dizi İnci Taneleri, ekranlara veda hazırlığı yapıyor. 37 bölümdür izleyiciyle buluşan dizi, 7 bölümün ardından final yaparak yayın hayatını sonlandıracak. Dizinin final kararına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, seyirciler arasında bu kararın nedenleri merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 09:11
Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi için final kararı alındı. Peki dizi final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal

45. Bölümde Veda Edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'İnci Taneleri' planlanan takvim doğrultusunda büyük bir değişiklik olmazsa 45. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal

Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanıyordu.

Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimler de yer alıyordu.

Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal

Yayın hayatına başladığı günden itibaren dikkat çeken proje, konuk oyuncularıyla da gündeme gelmişti.

Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal

Son Konuk Oyuncu Belli Oldu

Final bölümlerine yaklaşan 'İnci Taneleri'ne son olarak oyuncu Kamil Güler dahil olacak.

Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal

Güler'in, Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye' karakterinin eski eşi Koray rolüyle diziye katılacağı öğrenildi.

Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak! İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal

Final kararıyla birlikte dizinin hayranları gelişmeleri yakından takip ederken projenin kapanış bölümleri için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)