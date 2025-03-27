Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi için final kararı alındı. Peki dizi final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...