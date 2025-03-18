Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! Elini uzattı ama tokalaşmadım! İkisi de doktordayken...

Bazen aşk en beklenmedik yerde başlar! Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in yolları ne bir davette ne de ortak arkadaş ortamında kesişti… Onlar bir cilt doktorunda tanıştı! Ünlü oyuncu, Caner Erkin'in sahadaki agresif tavırlarından dolayı ona karşı mesafeli olduğunu ve hatta tam 14 kez telefon numarasını engellediğini itiraf etti.

ŞÜKRAN OVALI'DAN CANER ERKİN İTİRAFI Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'da dünyaevine girdi. Çift, 2018'de kızları Mihran Ela'nın doğumuyla aile mutluluğunu perçinledi. Ovalı geçtiğimiz gün katıldığı Youtube programında hem kendisi hem de eşi Caner Erkin hakkında samimi itiraflarda bulundu.

"14 KEZ ENGELLEDİM!" Şükran Ovalı, Caner Erkin ile tanışma hikayelerini anlatırken Oldukça ilginç bir detay paylaştı. "Caner'le tesadüfen bir cilt doktorunda tanıştım. O sırada Fenerbahçe'de oynuyordu, ben ise Beşiktaşlıydım ve futbolu yakından takip eden biriydim. Sahadaki agresif tavrından dolayı kavgacı birisi gibi görünüyordu. Karşılaştık, bana elini uzattı, ama hayatımda ilk defa birine elimi uzatmadım" dedi.

Caner Erkin'in Şükran Ovalı'yı ikna etmesinin uzun zaman aldığını da söyleyen Ovalı, "Caner beni tanımak için çok çabaladı. Hatta, 14 kez telefonlarından engelledim onu! Ama pes etmedi. Bir numaradan engelliyordum, başka numaradan tekrar arıyordu. Sonra kendi kendime, 'Acaba beni gözünüe çok mu büyüttü? Bir tanışayım, ne istiyor?' dedim. Tanıdıkça her geçen gün daha da şaşırdım. Bir insan bu kadar iyi olamaz diye düşünmüştüm, ama sonra ben de ona aşık oldum" ifadelerini kullandı.