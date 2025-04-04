Kısmetse Olur Aycan Varış’tan gözyaşları içinde ayrılık açıklaması! Onur Yüksel’le 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmıştı

Kısmetse Olur yarışmasıyla adlarını duyuran Aycan Varış ile Onur Yüksel, programın fenomen çiftlerindendi.
Aycan Varış ve Onur Yüksel 9 yıllık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha verdi ve geçen haftalarda nişanlandıklarını duyurdu.
Çiftin hayranlarını sevindiren gelişme uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı. Ancak evlilik yolunda ilk adımı atan ikilinin mutluluğu uzun sürmedi.
Evlilik öncesi Bali tatillerinde formaliteden bir nikah bile kıyan çift, bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılık haberini ise Varış duyurdu.
Onur Yüksel'den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıklayan Aycan Varış, şu ifadeleri kullandı: "Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım kendisi anlatsın. Anlatabilirse...
Ben artık gerçekten toparlayıcı olmaktan, bir şeyleri düzenlemekten, geleceği inşa etmeye çalışmaktan yorgunum. Birkaç gün story atmak istemiyorum. Biraz psikolojimi toplamak istiyorum.
Ben toparlanırım merak etmeyin. Bunu yıkmaya da niyetim yok ama sadece kendisi anlatsın. Bana biraz dokunmayın olur mu?"