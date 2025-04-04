Kısmetse Olur Aycan Varış’tan gözyaşları içinde ayrılık açıklaması! Onur Yüksel’le 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmıştı

Evlilik öncesi Bali tatillerinde formaliteden bir nikah bile kıyan çift, bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılık haberini ise Varış duyurdu.

Onur Yüksel'den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıklayan Aycan Varış, şu ifadeleri kullandı: "Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım kendisi anlatsın. Anlatabilirse...