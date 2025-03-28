SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox doğum yaptı. Fox, karnı burnunda hamileyken ihanet yüzünden ayrıldığı eski nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly'den ilk çocuğu olan bebeğini kucağına aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 12:00
Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, dördüncü kez anne oldu.

Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

MEGAN FOX 4. KEZ ANNE OLDU

Fox, perşembe günü eski nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly'den ilk çocuğu olan bebeğini kucağına aldı.

Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

34 yaşındaki rapçi kızlarının doğumunu, bir video paylaşarak duyurdu. Kelly yaptığı paylaşımın altına "Sonunda geldi!!! küçük göksel tohumumuz" notunu düştü.

Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

BABASI INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Bebeğin ismini açıklamayan Kelly onun "432 Hz'e doğduğunu" ve gelişinin "destansı bir yolculuk" olduğunu belirtti. "Tanrı'ya şükürler olsun" ifadesiyle Instagram Hikayesinde paylaştı. 432 Hz frakansın ürettiği titreşimlerin sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu, fiziksel rahatsızlıkları azalttığı ve kas gerginliğini gevşettiği düşünülüyor.

Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

İHANET YÜZÜNDEN AYRILMIŞLARDI

Megan, Machine ile ilişkisini ihanet yüzünden bitirmişti. Fox, beş yıllık ilişkilerini Şükran Günü'nde Colorado, Vail'de tatildeyken sevgilisinin telefonunda başka kadınlarla konuştuğuna dair materyaller bulmasının ardından bitirmiş tatili de terk etmişti.

Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

11 Kasım'da paylaştığı hamilelik duyurusunda Megan Fox, karnını çektiği ve pozitif gebelik testinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşmış ve arkasına Machine Gun Kelly'nin şarkılarından birine eklemişti.

Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

Fox daha önce de Kelly'nin çocuğuna hamile kalmış fakat düşük yapmıştı.

Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

İLK EŞİNDEN DE ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Megan Fox'un, eski eşi Brian Austin Green'den Noah (12), Bodhi (11) ve Journey (8) adında üç oğlu bulunuyor. Kelly'nin ise eski eşi Emma Cannon'dan doğma Caisy isimli bir çocuğu var. Çift 2010'dan 2021'e kadar evli kalmıştı.