Hamileyken ihanete uğramıştı! Hollywood yıldızı Megan Fox 4. kez doğum yaptı

11 Kasım'da paylaştığı hamilelik duyurusunda Megan Fox , karnını çektiği ve pozitif gebelik testinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşmış ve arkasına Machine Gun Kelly 'nin şarkılarından birine eklemişti.

Fox daha önce de Kelly'nin çocuğuna hamile kalmış fakat düşük yapmıştı.

İLK EŞİNDEN DE ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Megan Fox'un, eski eşi Brian Austin Green'den Noah (12), Bodhi (11) ve Journey (8) adında üç oğlu bulunuyor. Kelly'nin ise eski eşi Emma Cannon'dan doğma Caisy isimli bir çocuğu var. Çift 2010'dan 2021'e kadar evli kalmıştı.