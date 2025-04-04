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İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, samimi açıklamalarda bulundu. 21 kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, zayıflama sırrını açıklarken evlilik itirafıyla da dikkat çekti. Özcan Deniz'in ailesi ile yaşadığı sorunlar hakkında da yorumda bulunan şarkıcı, ünlü isimle arasında geçen konuşmadan da bahsetti. İşte İbrahim Tatlıses'in açıklamaları...

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 12:56
İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

Gel Konuşalım programına konuşan İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz ve Ercan Deniz'in yaşadığı gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE YAPMIYORMUŞ"

Ünlü şarkıcı, "Özcan Deniz'in peşine düşmüşler, yanlış. Kardeşin o senin, yanlış. Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

Özcan Deniz ile konuştuğunu dile getiren İbrahim Tatlıses, "Konuştum, dedim ki 'Hiç kafayı yorma, rahatına bak" dedi.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

AFFETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Kızı Dilan Çıtak ile sorun yaşayan İbrahim Tatlıses, "Hiç affettiklerim olmaz. Öyle kişiler ki var ki affedilmesi mümkün değil" sözleriyle de dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

ZAYIFLAMA SIRRI

21 kilo verdiğini belirten İbrahim Tatlıses, zayıflama sırrını da açıkladı. Canan Karatay'ı takip ettiğini dile getiren Tatlıses, sabahları omlet yediğini ve ekmek tüketmediğini belirtti.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

Tatlıses, bir ay boyunca bu beslenme biçimini yaptığını ifade etti.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

EVLİLİK İTİRAFI

Tatlıses, "Herkes hazır olsun evleniyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Evlilik defterini kapattım bana bakacak birini arıyorum" dedi.