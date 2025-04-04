İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.
Gel Konuşalım programına konuşan İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz ve Ercan Deniz'in yaşadığı gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.
"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE YAPMIYORMUŞ"
Ünlü şarkıcı, "Özcan Deniz'in peşine düşmüşler, yanlış. Kardeşin o senin, yanlış. Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş" ifadelerini kullandı.
Özcan Deniz ile konuştuğunu dile getiren İbrahim Tatlıses, "Konuştum, dedim ki 'Hiç kafayı yorma, rahatına bak" dedi.
AFFETMEK MÜMKÜN DEĞİL
Kızı Dilan Çıtak ile sorun yaşayan İbrahim Tatlıses, "Hiç affettiklerim olmaz. Öyle kişiler ki var ki affedilmesi mümkün değil" sözleriyle de dikkat çekti.
ZAYIFLAMA SIRRI
21 kilo verdiğini belirten İbrahim Tatlıses, zayıflama sırrını da açıkladı. Canan Karatay'ı takip ettiğini dile getiren Tatlıses, sabahları omlet yediğini ve ekmek tüketmediğini belirtti.
Tatlıses, bir ay boyunca bu beslenme biçimini yaptığını ifade etti.
EVLİLİK İTİRAFI
Tatlıses, "Herkes hazır olsun evleniyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Evlilik defterini kapattım bana bakacak birini arıyorum" dedi.