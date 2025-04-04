İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz açıklaması! O konuşmayı ilk kez anlattı: Bunu kıskançlığa bağlıyorum

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

Gel Konuşalım programına konuşan İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz ve Ercan Deniz'in yaşadığı gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE YAPMIYORMUŞ" Ünlü şarkıcı, "Özcan Deniz'in peşine düşmüşler, yanlış. Kardeşin o senin, yanlış. Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz ile konuştuğunu dile getiren İbrahim Tatlıses, "Konuştum, dedim ki 'Hiç kafayı yorma, rahatına bak" dedi.