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Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızalara kazınan Filiz Akın'dan acı haber geldi. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 4 yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti. Yeşilçam yıldızının acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimlerden veda paylaşımları ise peş peşe geldi. İşte o paylaşımlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 16:23
Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğarken ünlü isimlerden de peş peşe taziye paylaşımları geldi.

Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Seda Sayan

Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Ebru Gündeş

Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Hakan Hatipoğlu

Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Nebahat Çehre

Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Deniz Seki

Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Tuğçe Tayfur

Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Hülya Koçyiğit

Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...

Pınar Altuğ