Sanat camiası yasta! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’a böyle veda ettiler! Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Hülya Koçyiğit...
Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızalara kazınan Filiz Akın'dan acı haber geldi. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 4 yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti. Yeşilçam yıldızının acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimlerden veda paylaşımları ise peş peşe geldi. İşte o paylaşımlar...
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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 16:23Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 16:23