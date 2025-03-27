3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Çıkış şarkısı Don't Think ile adını geniş kitlelere duyuran ve Salla, Kal ve Budur gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Atiye, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti.

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcının bu evlilikten üç kızı oldu.

2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan şarkıcı, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'ya kavuştu.

Kısa bir süre önce ise Rumi adını verdiği bebeğini kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan Atiye, sosyal medya hesabında kızlarıyla paylaşımda bulundu.