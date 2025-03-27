3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Çıkış şarkısı Don't Think ile adını geniş kitlelere duyuran ve Salla, Kal ve Budur gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Atiye, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti.
Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcının bu evlilikten üç kızı oldu.
2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan şarkıcı, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'ya kavuştu.
Kısa bir süre önce ise Rumi adını verdiği bebeğini kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan Atiye, sosyal medya hesabında kızlarıyla paylaşımda bulundu.
Atiye'nin ilk göz ağrısı Ferahfeza dün 6 yaşına bastı. Kızına eğlenceli bir doğum günü partisi organize eden Atiye ise o anları duygusal bir notla paylaştı.
Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Bir kelebek dokundu hayatımıza... 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza'mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç... İyi ki doğdun" notunu düştü.
Üç çocuk annesi Atiye'nin paylaşımına binlerce beğeni ve "İyi ki doğmuş", "Nice güzel yaşlara", "Musmutlu yıllara" gibi yorumlar geldi.
Öte yandan ünlü şarkıcının güzeller güzeli kızı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İşte Atiye'nin kızının doğum gününden paylaştığı aile pozları...
Atiye ve kızı