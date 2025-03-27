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3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Çıkış şarkısı Don't Think ile adını geniş kitlelere duyuran Atiye, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti. Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcının bu evlilikten üç kızı oldu. Atiye'nin ilk göz ağrısı Ferahfeza dün 6 yaşına bastı. Kızına eğlenceli bir doğum günü partisi organize eden Atiye ise o anları duygusal bir notla paylaştı. Öte yandan ünlü şarkıcının güzeller güzeli kızı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:42
3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Çıkış şarkısı Don't Think ile adını geniş kitlelere duyuran ve Salla, Kal ve Budur gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Atiye, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti.

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcının bu evlilikten üç kızı oldu.

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan şarkıcı, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'ya kavuştu.

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Kısa bir süre önce ise Rumi adını verdiği bebeğini kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan Atiye, sosyal medya hesabında kızlarıyla paylaşımda bulundu.

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Atiye'nin ilk göz ağrısı Ferahfeza dün 6 yaşına bastı. Kızına eğlenceli bir doğum günü partisi organize eden Atiye ise o anları duygusal bir notla paylaştı.

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Bir kelebek dokundu hayatımıza... 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza'mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç... İyi ki doğdun" notunu düştü.

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Üç çocuk annesi Atiye'nin paylaşımına binlerce beğeni ve "İyi ki doğmuş", "Nice güzel yaşlara", "Musmutlu yıllara" gibi yorumlar geldi.

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Öte yandan ünlü şarkıcının güzeller güzeli kızı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

İşte Atiye'nin kızının doğum gününden paylaştığı aile pozları...

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Atiye ve kızı

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Atiye, eşi ve kızı

3 çocuk annesi Atiye’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni yaşını kutlayan Ferahfeza ilgi odağı oldu

Atiye, eşi ve kızı