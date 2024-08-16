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54’lük Sibel Can kostümüyle göz kanattı! Göğüs detayı olay: “Facia”
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54’lük Sibel Can kostümüyle göz kanattı! Göğüs detayı olay: “Facia”

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024, 16:07   |   Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024, 16:07

Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, boşandıktan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve küçük oğlu Emir Aksüt'ü kucağına alarak üçüncü kez annelik heyecanını yaşadı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü şarkıcı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Bursa'da konser veren Sibel Can, bu kez sahne kostümleriyle gündeme geldi. Konserde mor ve siyah renklerinde iki farklı kostüm giyen Sibel Can elbiseleriyle sınıfta kaldı. Siyah elbisesinin göğüs kısmı dikkat çekerken Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ve çocukları Melisa, Engincan ile Emir paylaşıma kayıtsız kalamadı.

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