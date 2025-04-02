Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın mezar yerindeki detay dikkat çekti! Vasiyeti yerine getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Mart'ta, konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, İstanbul'daki cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a getirildi.
.Konak'ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirilirken, törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katıldı.
"ZAMANSIZ OLDU"
Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verilecek
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.
Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini söyledi. Oktay, şu ifadeleri kullandı: "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı.
"BENİ CEVİZ AĞACININ ALTINA GÖMÜN"
'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi.
Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık"
Ünlü sanatçı Volkan Konak vasiyetindeki ceviz ağacının altına gömülecek. Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanacak.
KUZEYİN OĞLUNA VEDA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Mart'ta, konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi İstanbul'a getirilmişti. Konak için dün öğlen namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine katılan ünlü isimler arasında Orhan Gencebay, Erol Evgin, Resul Dindar, Alper Kul, Aylin Kontente, Melek Baykal, Sinan Özen, Hakan Altun, Berkay ve Hüsnü Şenlendirici de yer aldı.
Sanatçının sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, taziyeleri Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak kabul etti. Konak'ın haykırışı yürekleri dağladı. Selma Konak, "Bu bana nasıl yaptın Volkan" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Konak'ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.