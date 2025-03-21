10 yıllık evlilik bitti! Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı!

"PALYAÇO DÜŞTÜ VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"

Kendi durumunu Johnny Depp'in olaylı boşanma sürecine benzeten Icardi, Depp'in fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Bana öyle geliyor ki boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyorlar değil mi?

Boşanmak istemediğim için bunu yaptığımı söyleyenlerin tartışmaları bitmiş gibi mi görünüyor yoksa? Yalan söyleyenleri her zamanki gibi ortaya çıkarmak için birkaç gün sessizce beklemek istedim...