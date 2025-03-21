10 yıllık evlilik bitti! Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı!

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, 27 Mayıs 2014'te Buenos Aires'te evlendiği Wanda Nara ile ayrılık kararı almış ve boşanma sürecinde sık sık gündem olmuştu.
Son dönemlerde karşılıklı suçlamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Mauro Icardi ve Wanda Nara resmi olarak boşandı.
İtalyan Adnkronos Gazetesi'nin haberine göre; Milano'da ortak malları olduğu için boşanma davasını İtalya'da açan Mauro Icardi ile Wanda Nara, resmen boşandı.
Boşanma haberi kısa sürede ses getirirken çocuklarının velayeti ve malvarlığı konusunda nasıl bir anlaşmaya varılacağı merak konusu oldu.
"PALYAÇO DÜŞTÜ VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"
Kendi durumunu Johnny Depp'in olaylı boşanma sürecine benzeten Icardi, Depp'in fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Bana öyle geliyor ki boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyorlar değil mi?
Boşanmak istemediğim için bunu yaptığımı söyleyenlerin tartışmaları bitmiş gibi mi görünüyor yoksa? Yalan söyleyenleri her zamanki gibi ortaya çıkarmak için birkaç gün sessizce beklemek istedim...
Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'palyaçoları alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Yol boyunca birkaç palyaço düştü ve gerçek ortaya çıktı. İş birlikçi olan, kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini çıkarmak için son ana kadar mücadele edeceğim"
"PRENSESLERİM SİZİ ÖZLÜYORUM"
Ardından kızlarıyla fotoğrafını paylaşan Mauro Icardi, şöyle devam etmişti: "Onlar yalanlar uydurup bizi manipüle etmeye devam ederken, babalarıyla birlikte olmadan, sarılmadan, öpmeden, anlarımızın tadını çıkaramamaya devam ediyoruz.
Prenseslerim her şey yerli yerine oturacak. Sizi seviyorum ve özlüyorum. Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da unutmayın ki ışık mutlaka geri döner. Yüreğimizde taşıdığımız bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez.
Yakında yine birbirimize sarılıp, korkmadan gülüp, hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmayı asla bırakmayın çünkü o aşk her fırtınadan daha güçlü! Ben her zaman sizle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında yine birlikte gülümseyeceğiz"