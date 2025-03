10 yıllık evlilik bitti! Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı!

Prenseslerim her şey yerli yerine oturacak. Sizi seviyorum ve özlüyorum. Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da unutmayın ki ışık mutlaka geri döner. Yüreğimizde taşıdığımız bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez.

Yakında yine birbirimize sarılıp, korkmadan gülüp, hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmayı asla bırakmayın çünkü o aşk her fırtınadan daha güçlü! Ben her zaman sizle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında yine birlikte gülümseyeceğiz"