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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bayramı Balkanlar'da geçiren genç oyuncu, burada verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınladı. Coşkun'un paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:25
Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Ünlü oyuncu su Burcu Yazgı Coşkun, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Şimdilerde Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Bayramı Balkanlar'da geçiren genç oyuncu, burada verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınladı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Coşkun'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Balkanlar güzel görsün" derken bir başkası "Çok güzelsin" yorumunda bulundu.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

İlk yorumu ise Bir Gece Masalı dizisinde Süreyya karakteriyle Su Burcu Yazgı Coşkun'un kayınvalidesini canlandıran Özlem Türkad yaptı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Türkad, kalp emojisi ile yaptığı yorumlar Su Burcu Yazgı Coşkun'un fotoğraflarını beğendiğini dile getirdi.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar...

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan iddialı balkon pozları! İlk yorum kayınvalideden...

Su Burcu Yazgı Coşkun