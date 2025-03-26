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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, başarılı kariyerinin yanı sıra iki oğlunun annesi Fahriye Evcen'le sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü oyuncu bu kez güzeller güzeli kız kardeşi Burçun Özçivit ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun esmer güzeli kardeşini görenler hayran kaldı. Öte yandan abi-kardeşin benzerlikleri dikkat çekti. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 11:19
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü oyuncu bu kez güzeller güzeli kız kardeşi Burçun Özçivit ile gündeme geldi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Ünlü oyuncunun kardeşini görenler "Yakışıklı abinin güzel kardeşi", "Çok güzel maşallah", "Esmer güzeli" yorumlarında bulundu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Burçun Özçivit güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken abisi Burak Özçivit ile olan benzerliğiyle de dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Fahriye Evcen ve kardeşi Ayşen Evcen

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Ayca İnci ve kardeşi Ayçin İnci

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ ve kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Barış Arduç'un ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz Küçükköse

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Büşra Develi ve kız kardeşi Dilara Develi

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Azra Akın ve kız kardeşi Doruk Akın

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Şeyma Subaşı ve kardeşi Ozan Berk Subaşı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

BURAK ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi Can Urgancıoğlu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Esra Akkaya ve kardeşleri Kaya Akkaya ile Sarp Akkaya

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Naz Elmas ve ablası Açelya Elmas

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Özgür Özberk - Özgü Özberk

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Hande Soral ve kardeşi Bensu Soral

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek