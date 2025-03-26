Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü oyuncu bu kez güzeller güzeli kız kardeşi Burçun Özçivit ile gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun kardeşini görenler "Yakışıklı abinin güzel kardeşi", "Çok güzel maşallah", "Esmer güzeli" yorumlarında bulundu.
Burçun Özçivit güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken abisi Burak Özçivit ile olan benzerliğiyle de dikkat çekti.
İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...