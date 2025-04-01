Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Babasını kaybettikten sonra müziğe küstüğünü söyleyen Manço, yurt dışına gittiğini belirterek şunları söyledi: "Sonra dedim ki Doğukan, içinde yarım kalan ne varsa devam et.

2007'den sonra müzik hayatıma yeniden devam ettim. Babama da küsmüştüm, beni bırakıp gittiği için. Onunla da barıştıktan sonra 'Ben babamın şarkılarıyla ilerleyeceğim' dedim"

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK" Manço, Hülya Koçyiğit'in "Şu anda karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Beni eğitmeye başlamıştı, şu an yaşasaydı muhtemelen hayatlarımızı beraber götürüyor olurduk.

Kamera olsun, stüdyo olsun bana öğretmeye başlamıştı. Çok erken kaybettik ama çok hızlı yaşadı, aktif ve kalıcı yaşadı.