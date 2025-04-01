Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, 1999 yılında hayatını kaybeden babasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi Hayatlar programına konuk olan Manço, babasıyla hiç bayram anısı olmadığını dile getirdi.
Manço, "Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı" dedi.
Doğukan Manço, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik.
O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik"
Babasını kaybettikten sonra müziğe küstüğünü söyleyen Manço, yurt dışına gittiğini belirterek şunları söyledi: "Sonra dedim ki Doğukan, içinde yarım kalan ne varsa devam et.
2007'den sonra müzik hayatıma yeniden devam ettim. Babama da küsmüştüm, beni bırakıp gittiği için. Onunla da barıştıktan sonra 'Ben babamın şarkılarıyla ilerleyeceğim' dedim"
"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"
Manço, Hülya Koçyiğit'in "Şu anda karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Beni eğitmeye başlamıştı, şu an yaşasaydı muhtemelen hayatlarımızı beraber götürüyor olurduk.
Kamera olsun, stüdyo olsun bana öğretmeye başlamıştı. Çok erken kaybettik ama çok hızlı yaşadı, aktif ve kalıcı yaşadı.
Bugün hala bir bayram gününde onun şarkısını nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Ben de babam gibi duramam, durduğumda suçluluk duygusu başlar bende"