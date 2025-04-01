PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Doğukan Manço'dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

1999 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, konuk olduğu bir televizyon programında babası ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Babasıyla hiç bayram anısı olmadığını dile getiren Manço'nun itirafları dikkat çekti. İşte Doğukan Manço'nun açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:06
Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, 1999 yılında hayatını kaybeden babasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi Hayatlar programına konuk olan Manço, babasıyla hiç bayram anısı olmadığını dile getirdi.

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Manço, "Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı" dedi.

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Doğukan Manço, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik.

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik"

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Babasını kaybettikten sonra müziğe küstüğünü söyleyen Manço, yurt dışına gittiğini belirterek şunları söyledi: "Sonra dedim ki Doğukan, içinde yarım kalan ne varsa devam et.

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

2007'den sonra müzik hayatıma yeniden devam ettim. Babama da küsmüştüm, beni bırakıp gittiği için. Onunla da barıştıktan sonra 'Ben babamın şarkılarıyla ilerleyeceğim' dedim"

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Manço, Hülya Koçyiğit'in "Şu anda karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Beni eğitmeye başlamıştı, şu an yaşasaydı muhtemelen hayatlarımızı beraber götürüyor olurduk.

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Kamera olsun, stüdyo olsun bana öğretmeye başlamıştı. Çok erken kaybettik ama çok hızlı yaşadı, aktif ve kalıcı yaşadı.

Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı: Babama küsmüştüm!

Bugün hala bir bayram gününde onun şarkısını nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Ben de babam gibi duramam, durduğumda suçluluk duygusu başlar bende"