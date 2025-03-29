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Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı!

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı! Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında 'Supranational' seçilen Cemre Üker'in tacı geri alındı. Miss Turkey, Üker'in yerine yarışmaya katılacak ismi açıkladı. İşte Cemre Üker'in tacının geri alınmasının nedeni ve yerine geçecek o isim...

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 15:28 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 15:28
Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasında Cemre Üker, ikinci olmuştu. Ancak Cemre Üker'in tacı geri alındı.

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

İdil Bilgen'in birincilik tacını taktığı yarışmada ikinciliği elde eden Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecekti. Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdi.

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

Miss Turkey'nin Instagram sayfasında Üker'in mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım.

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak.

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim"

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

Miss Turkey'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eylül 2024'te yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır.

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya'da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Cemre'den sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan'a teşekkür eder, başarılar dileriz"

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

Candan Şeviktürk, geçtiğimiz yıl 11 numarayla yarışmada yer almıştı.

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

Şeviktürk, Miss Turkey'de ilk 5'e kalmıştı.