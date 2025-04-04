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Lara’dan “Botokstan su içemiyor” diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Lara, meslektaşı Serdar Ortaç ile yaşadığı botoks polemiğiyle gündeme geldi. Lara, kendisi için "Botokstan su içemiyor" ifadelerini kullanan Ortaç'a konuk olduğu bir magazin programında yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 12:18 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 12:18
Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç, şarkıcı Lara için "Eski şarkıcı Lara'yı gördünüz mü? Dudaklarına botoks yaptırmış, su içemiyor, içerken suyu akıyordu. Kadın dudaklarını kıpırdatamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Serdar Ortaç, bu açıklamalarının ardından kendisine "Tedavi olsun" diyerek karşılık veren Lara için şunları söylemişti: "Lara'yı çok severim. Doğru söylemiş. Hastayım. Tedavi olmam lazım"

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

YENİ AÇIKLAMA

Lara, konuk olduğu bir magazin programında konuya dair yeni açıklamalarda bulundu. Gel Konuşalım'a katılan Lara, yaşamış olduğu botoks sorununu anlatırken Serdar Ortaç hakkında da konuştu.

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Lara canlı yayında şunları söyledi: "Dolgumu çıkaran doktorun hatası yüzünden dudağım felç oldu. Allah başka dert vermesin, gerçekten buna da şükür. İyi şeyleri anlatmıyor insanlar. Bir anda dudağımla olan şey her gün yeniymiş gibi konuşuldu.

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Ben Serdar'ı çok seviyorum. Onun kalbini bilmesem, onun kalbini tanımasam, bilmesem evet ama açıklamalarını hastalığına bağlıyorum. Onun beni araması lazımdı.

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Cevap verdim, ben dedim ki Serdar'cım, buradan yine söylüyorum; Serdar seni çok seviyorum. Ama dedim bazı sosyal medyalarda sabaha kadar yayın yapacağına gel seni hocaya götürelim.

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Her insan deli falan değil ki. Her insanın bir terapiste gitmesi lazım. Senin dedim, TikTok'ta duracağına insanlar senden Serdar Ortaç şarkıları bekliyor arkadaşım. Beni konuşma dedim, beni konuşacağına yeni şarkılar yap da biz de senin yeni şarkılarını söyleyelim.

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Onun kalbinden öpüyorum, ben söylediği her şeyi unutuyorum. Allah onun hem kalbini şifalandırsın hem kalemini şifalandırsın çünkü bizim de Serdar Ortaç'a çok ihtiyacımız var. Öyle bir kalem yok çünkü"

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

NE OLMUŞTU?

Lara, bir süre önce dudaklarını küçültmek için estetik operasyon geçirmişti. Ancak bu kararından dolayı yaşadığı pişmanlığı gözyaşları içinde dile getirmişti.

Lara’dan Botokstan su içemiyor diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" sözleriyle takipçilerine uyarıda bulunmuştu.