Lara’dan “Botokstan su içemiyor” diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Cevap verdim, ben dedim ki Serdar'cım, buradan yine söylüyorum; Serdar seni çok seviyorum. Ama dedim bazı sosyal medyalarda sabaha kadar yayın yapacağına gel seni hocaya götürelim.

Her insan deli falan değil ki. Her insanın bir terapiste gitmesi lazım. Senin dedim, TikTok'ta duracağına insanlar senden Serdar Ortaç şarkıları bekliyor arkadaşım. Beni konuşma dedim, beni konuşacağına yeni şarkılar yap da biz de senin yeni şarkılarını söyleyelim.

Onun kalbinden öpüyorum, ben söylediği her şeyi unutuyorum. Allah onun hem kalbini şifalandırsın hem kalemini şifalandırsın çünkü bizim de Serdar Ortaç'a çok ihtiyacımız var. Öyle bir kalem yok çünkü"

NE OLMUŞTU? Lara, bir süre önce dudaklarını küçültmek için estetik operasyon geçirmişti. Ancak bu kararından dolayı yaşadığı pişmanlığı gözyaşları içinde dile getirmişti.