Lara’dan “Botokstan su içemiyor” diyen Serdar Ortaç’a canlı yayında yanıt!

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç, şarkıcı Lara için "Eski şarkıcı Lara'yı gördünüz mü? Dudaklarına botoks yaptırmış, su içemiyor, içerken suyu akıyordu. Kadın dudaklarını kıpırdatamıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Serdar Ortaç, bu açıklamalarının ardından kendisine "Tedavi olsun" diyerek karşılık veren Lara için şunları söylemişti: "Lara'yı çok severim. Doğru söylemiş. Hastayım. Tedavi olmam lazım"
YENİ AÇIKLAMA
Lara, konuk olduğu bir magazin programında konuya dair yeni açıklamalarda bulundu. Gel Konuşalım'a katılan Lara, yaşamış olduğu botoks sorununu anlatırken Serdar Ortaç hakkında da konuştu.
Lara canlı yayında şunları söyledi: "Dolgumu çıkaran doktorun hatası yüzünden dudağım felç oldu. Allah başka dert vermesin, gerçekten buna da şükür. İyi şeyleri anlatmıyor insanlar. Bir anda dudağımla olan şey her gün yeniymiş gibi konuşuldu.
Ben Serdar'ı çok seviyorum. Onun kalbini bilmesem, onun kalbini tanımasam, bilmesem evet ama açıklamalarını hastalığına bağlıyorum. Onun beni araması lazımdı.
Cevap verdim, ben dedim ki Serdar'cım, buradan yine söylüyorum; Serdar seni çok seviyorum. Ama dedim bazı sosyal medyalarda sabaha kadar yayın yapacağına gel seni hocaya götürelim.
Her insan deli falan değil ki. Her insanın bir terapiste gitmesi lazım. Senin dedim, TikTok'ta duracağına insanlar senden Serdar Ortaç şarkıları bekliyor arkadaşım. Beni konuşma dedim, beni konuşacağına yeni şarkılar yap da biz de senin yeni şarkılarını söyleyelim.
Onun kalbinden öpüyorum, ben söylediği her şeyi unutuyorum. Allah onun hem kalbini şifalandırsın hem kalemini şifalandırsın çünkü bizim de Serdar Ortaç'a çok ihtiyacımız var. Öyle bir kalem yok çünkü"
NE OLMUŞTU?
Lara, bir süre önce dudaklarını küçültmek için estetik operasyon geçirmişti. Ancak bu kararından dolayı yaşadığı pişmanlığı gözyaşları içinde dile getirmişti.
Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" sözleriyle takipçilerine uyarıda bulunmuştu.