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Yıldız Tilbe'den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ve müzik listelerini altüst eden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kariyerinin yanı sıra kendine has tavırları ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Tilbe şimdi ise yeni tarzıyla gündem oldu. 58 yaşındaki ünlü şarkıcıyı son haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 16:17
Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Attığı her adımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kariyerinin yanı sıra kendine has tavırları ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Geçen günlerde yaşadığı talihsiz bir olayla gündem olan Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştu.

Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum ama bu kötüymüş" dedi.

Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Tilbe şimdi ise yeni tarzıyla gündem oldu. 58 yaşındaki ünlü şarkıcıyı son haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Instagram hesabında paylaşım yapan Tilbe, verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Uzun saçlarıyla paylaşım yapan usta şarkıcının, neden tarz değişikliğine gittiği merak konusu olurken Tilbe'ye binlerce yorum yapıldı.

Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Bir sosyal medya kullanıcısı "Ablam taş taş" derken bir başkası "Ortalık alev" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

İşte Yıldız Tilbe'nin beğeni yağmuruna tutulan pozları...

Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Yıldız Tilbe