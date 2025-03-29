Yıldız Tilbe’den yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum: Ablam taş taş!

Attığı her adımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kariyerinin yanı sıra kendine has tavırları ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Geçen günlerde yaşadığı talihsiz bir olayla gündem olan Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum ama bu kötüymüş" dedi.
Tilbe şimdi ise yeni tarzıyla gündem oldu. 58 yaşındaki ünlü şarkıcıyı son haliyle takipçilerinden tam not aldı.
Instagram hesabında paylaşım yapan Tilbe, verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
Uzun saçlarıyla paylaşım yapan usta şarkıcının, neden tarz değişikliğine gittiği merak konusu olurken Tilbe'ye binlerce yorum yapıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Ablam taş taş" derken bir başkası "Ortalık alev" ifadelerini kullandı.
İşte Yıldız Tilbe'nin beğeni yağmuruna tutulan pozları...
Yıldız Tilbe