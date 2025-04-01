Gülşah Saraçoğlu’nun Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: 3 ayda 22 kilo verdi!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği tüp mide ameliyatı ve sonrasında yaptığı sağlıklı yaşam hamleleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
2017 yılının Şubat ayında geçirdiği ameliyatın ardından sadece 3 ayda 22 kilo vererek 83 kilodan 60 kiloya düşen Saraçoğlu, fiziksel görünümünün yanı sıra alışkanlıklarını da tamamen değiştirdi.
🍍 GÜLBEN ERGEN'DEN ALDIĞI ÖDEM ATTIRICI TARİF
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında doğal tariflerini de paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sağlıklı yaşam rutinine dair önerileriyle dikkat çekti. Ödem atmak isteyenler için favori yöntemlerinden biri ise ananas kabuğu çayı oldu:
"Ananasın kabuklarını atmayın! Gülben Ergen'in tarifidir. Tencerede kaynatın, gün boyunca o suyu için. Şişkinlikten eser kalmıyor!"
• Ananasın kabuklarını soy 🟡
• Kabukları 1 tencere suyla kaynat 🔥
• Suyunu süz, gün boyu iç 🫗
✅ 1 litre iç, ertesi gün ödem yok!
🥕 KARACİĞERİ TEMİZLEYEN SÜPER KARIŞIM
Detoks yapmak isteyenler için de güçlü bir karışım öneren Saraçoğlu, pancar, zencefil, bal, havuç ve limon karışımının mucizevi etkilerinden bahsetti:
"Pancarı kaynatıyorsunuz, diğer malzemelerle birlikte blender'dan geçirip süzüyorsunuz. Hem arındırıyor hem de enerji veriyor."
• 1 adet pancar (haşlanmış)
• 1 havuç 🥕
• 1 parça zencefil 🧡
• 1 yemek kaşığı bal 🍯
• Yarım limonun suyu 🍋
→ Hepsini blender'da çek, süz ve iç!
💥 Hem arındırır hem enerji verir!
🥗 GÜLŞAH SARAÇOĞLU İLHAMLI DİYET LİSTESİ
🌅 Kahvaltı
• 2 haşlanmış yumurta 🥚🥚
• Bol yeşillik 🥬
• 1 dilim tam buğday ekmeği 🍞
• 1 fincan şekersiz yeşil çay 🍵
🍽️ Öğle
• Izgara tavuk / balık 🍗🐟
• Zeytinyağlı salata 🥗
• 3-4 kaşık karabuğday, kinoa veya siyah pirinç 🍚
🥒 Ara Öğün
• 1 adet yeşil elma 🍏
• 2 tam ceviz 🌰🌰
🌆 Akşam
• Sebze yemeği (zeytinyağlı ya da haşlama) 🥦🥕
• Yoğurt (1 kase, sade) 🥣
• 1 dilim avokado (isteğe bağlı) 🥑
🌙 Gece (isteğe bağlı)
• Ananas kabuğu çayı 🍍🫖
⚠️ UYARI:
Bu liste genel bir ilham niteliğindedir. Her bireyin metabolizması farklıdır. Diyete başlamadan önce mutlaka bir diyetisyen veya doktora danışın. Sağlık her şeyden önemlidir! ❤️