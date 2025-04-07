SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

İzzet Yıldızhan'dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! "Aile her şeydir..."

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan müzik kariyerinin yanı sıra ailesine olan bağlılığıyla da dikkat çekiyor. Tam 9 çocuk babası olan Yıldızhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak ailesiyle verdiği samimi poz büyük ilgi gördü. İşte ünlü sanatçının yürek ısıtan paylaşımlarından biri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 09:56 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 09:56
İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

İzzet Yıldızhan zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mutlu ediyor. 9 çocuk babası olan ünlü isim hem iş hem de özel yaşamına dair samimi anları takipçileriyle paylaşıyor. Yıldızhan'ın yakın dönemde yaptığı paylaşımlar ise yine büyük ilgi topladı.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

Geçtiğimiz aylarda, gözlerden uzak tuttuğu eşi Ajda Yıldızhan'la ilk kez fotoğraf paylaşan Yıldızhan, bu kez ailesiyle verdiği mutlu anların karelerine odaklandı.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

Eşi Ajda Yıldızhan'ın paylaştığı fotoğrafın altına ise "İyi ki doğurmuşum canlarım..." şeklinde bir not düşmesi çiftin mutlu aile tablosunu gözler önüne serdi.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

İzzet Yıldızhan'dan Doğum Günü Sürprizi

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz 1 Nisan'da doğum günü için çocuklarıyla bir araya gelerek sürpriz bir kutlama yaptı.

8 çocuğuyla birlikte poz veren Yıldızhan, yurt dışında yaşayan oğlu Veysel Efe'yi ise görüntülü arama ile yanlarına aldı.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

Yaptığı paylaşımda "Aile her şeydir..." notunu ekleyen Yıldızhan yine takipçileri tarafından büyük takdir topladı.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

Sosyal Medyada Paylaşılan Aile Anları

Yıldızhan'ın sosyal medya hesabı, yalnızca müzik kariyerine değil ailesine olan düşkünlüğüne de tanıklık eden bir platform haline gelmiş durumda.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

Çocuklarıyla zaman geçirdiği anları takipçileriyle paylaşarak, ailesiyle olan bağlarını gözler önüne seren ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde evde çocuklarıyla masa tenisi oynadığı bir anı da paylaştı.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

Gönderisinde "Pazar günü bizdeki son durum" notunu paylaşan Yıldızhan, kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

Çocuklarıyla geçirdiği keyifli anlar izleyenlerin yüzünde bir gülümseme oluşturdu.

İzzet Yıldızhan’dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! Aile her şeydir...

Üç farklı kadından 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, çocuklarına olan düşkünlüğüyle sıkça gündeme geliyor. Ailesinin her bireyiyle güçlü bir bağ kuran sanatçı onların mutluluğu için her fırsatta birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyor.

(Fotoğraflar: Instagram)