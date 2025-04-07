İzzet Yıldızhan'dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! "Aile her şeydir..."

İzzet Yıldızhan zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mutlu ediyor. 9 çocuk babası olan ünlü isim hem iş hem de özel yaşamına dair samimi anları takipçileriyle paylaşıyor. Yıldızhan'ın yakın dönemde yaptığı paylaşımlar ise yine büyük ilgi topladı.
Geçtiğimiz aylarda, gözlerden uzak tuttuğu eşi Ajda Yıldızhan'la ilk kez fotoğraf paylaşan Yıldızhan, bu kez ailesiyle verdiği mutlu anların karelerine odaklandı.
Eşi Ajda Yıldızhan'ın paylaştığı fotoğrafın altına ise "İyi ki doğurmuşum canlarım..." şeklinde bir not düşmesi çiftin mutlu aile tablosunu gözler önüne serdi.
İzzet Yıldızhan'dan Doğum Günü Sürprizi
İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz 1 Nisan'da doğum günü için çocuklarıyla bir araya gelerek sürpriz bir kutlama yaptı.
8 çocuğuyla birlikte poz veren Yıldızhan, yurt dışında yaşayan oğlu Veysel Efe'yi ise görüntülü arama ile yanlarına aldı.
Yaptığı paylaşımda "Aile her şeydir..." notunu ekleyen Yıldızhan yine takipçileri tarafından büyük takdir topladı.
Sosyal Medyada Paylaşılan Aile Anları
Yıldızhan'ın sosyal medya hesabı, yalnızca müzik kariyerine değil ailesine olan düşkünlüğüne de tanıklık eden bir platform haline gelmiş durumda.
Çocuklarıyla zaman geçirdiği anları takipçileriyle paylaşarak, ailesiyle olan bağlarını gözler önüne seren ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde evde çocuklarıyla masa tenisi oynadığı bir anı da paylaştı.
Gönderisinde "Pazar günü bizdeki son durum" notunu paylaşan Yıldızhan, kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.
Çocuklarıyla geçirdiği keyifli anlar izleyenlerin yüzünde bir gülümseme oluşturdu.
Üç farklı kadından 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, çocuklarına olan düşkünlüğüyle sıkça gündeme geliyor. Ailesinin her bireyiyle güçlü bir bağ kuran sanatçı onların mutluluğu için her fırsatta birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyor.
(Fotoğraflar: Instagram)