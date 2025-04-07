İzzet Yıldızhan'dan yürek ısıtan paylaşım! 9 çocuğuyla kameralar karşısına geçti! "Aile her şeydir..."

İzzet Yıldızhan zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mutlu ediyor. 9 çocuk babası olan ünlü isim hem iş hem de özel yaşamına dair samimi anları takipçileriyle paylaşıyor. Yıldızhan'ın yakın dönemde yaptığı paylaşımlar ise yine büyük ilgi topladı.

Geçtiğimiz aylarda, gözlerden uzak tuttuğu eşi Ajda Yıldızhan'la ilk kez fotoğraf paylaşan Yıldızhan, bu kez ailesiyle verdiği mutlu anların karelerine odaklandı.

Eşi Ajda Yıldızhan'ın paylaştığı fotoğrafın altına ise "İyi ki doğurmuşum canlarım..." şeklinde bir not düşmesi çiftin mutlu aile tablosunu gözler önüne serdi.

İzzet Yıldızhan'dan Doğum Günü Sürprizi İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz 1 Nisan'da doğum günü için çocuklarıyla bir araya gelerek sürpriz bir kutlama yaptı. 8 çocuğuyla birlikte poz veren Yıldızhan, yurt dışında yaşayan oğlu Veysel Efe'yi ise görüntülü arama ile yanlarına aldı.