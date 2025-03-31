Ne diyet, ne açlık! “Beyin hariç her şeyi yerim” diyen Melis Sezen’in incecik görünme sırrı

Şu sıralar hem güzelliğiyle hem projeleriyle gündemden düşmeyen Melis Sezen, 4 yıl önce verdiği bir röportajda "Beyin dışında yemediğim hiçbir şey yok" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Hiç diyet yapmadığını açıkça dile getiren Sezen'in formda kalma sırrını sizler için derledik.

🎭 SETTEN DANS PİSTİNE Melis Sezen, klasik bir spor salonu rutini yerine, dans ederek formda kalmayı tercih ediyor. "Salsa, bachata ve tango yapıyorum. Bu danslar vücudu inanılmaz sıkılaştırıyor ve merkezi güç gerektiriyor," diyen Sezen, aynı zamanda dansın ruhuna da iyi geldiğini vurguluyor.

🥗 "YEMEK YEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Oyunculuğu kadar samimiyetiyle de beğeni toplayan Melis Sezen, bugüne kadar hiç diyet yapmadığını söylüyor. "Diyet benim için çok zorlayıcı olurdu. Beyin dışında yemediğim hiçbir şey yok." diyerek, yemekle kurduğu keyifli bağı da açıkça dile getiriyor.

💧 CİLT BAKIMI = TEMİZLİK + NEM Formda kalmak kadar sağlıklı bir cilde sahip olmak da Sezen'in öncelikleri arasında. Sette her gün makyaja maruz kalan cildini özenle temizleyen ve nemlendiren oyuncu, genellikle makyaj yapmadan dışarı çıkmayı tercih ediyor.