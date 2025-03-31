Ne diyet, ne açlık! “Beyin hariç her şeyi yerim” diyen Melis Sezen’in incecik görünme sırrı

Şu sıralar hem güzelliğiyle hem projeleriyle gündemden düşmeyen Melis Sezen, 4 yıl önce verdiği bir röportajda "Beyin dışında yemediğim hiçbir şey yok" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Hiç diyet yapmadığını açıkça dile getiren Sezen'in formda kalma sırrını sizler için derledik.
🎭 SETTEN DANS PİSTİNE
Melis Sezen, klasik bir spor salonu rutini yerine, dans ederek formda kalmayı tercih ediyor. "Salsa, bachata ve tango yapıyorum. Bu danslar vücudu inanılmaz sıkılaştırıyor ve merkezi güç gerektiriyor," diyen Sezen, aynı zamanda dansın ruhuna da iyi geldiğini vurguluyor.
🥗 "YEMEK YEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"
Oyunculuğu kadar samimiyetiyle de beğeni toplayan Melis Sezen, bugüne kadar hiç diyet yapmadığını söylüyor. "Diyet benim için çok zorlayıcı olurdu. Beyin dışında yemediğim hiçbir şey yok." diyerek, yemekle kurduğu keyifli bağı da açıkça dile getiriyor.
💧 CİLT BAKIMI = TEMİZLİK + NEM
Formda kalmak kadar sağlıklı bir cilde sahip olmak da Sezen'in öncelikleri arasında. Sette her gün makyaja maruz kalan cildini özenle temizleyen ve nemlendiren oyuncu, genellikle makyaj yapmadan dışarı çıkmayı tercih ediyor.
🧘♀️ PİLATES
Yoğun iş temposu sebebiyle bir süredir ara verdiği pilatese de yeniden başlayacağını söyleyen Sezen, "Artık düzenli olarak yapacağım" diyerek sağlıklı yaşama olan ilgisini sürdürüyor.
🍽️ DİYET YAPMADAN KİLO VERMENİN 7 YOLU
🥄 Porsiyon Kontrolü: Daha küçük tabaklar kullan, fazla yemeyi önle.
🧠 Yavaş ve Farkındalıklı Ye: Beynin tokluk sinyalini zamanında alması için acele etme.
🚶♀️ Hareket Et: Günlük yürüyüş, merdiven çıkmak gibi basit aktivitelerle kalori yak.
💧 Bol Su İç: Açlıkla susuzluğu karıştırma, su içmek metabolizmayı da hızlandırır.
📵 Ekransız Yemek: Telefon ya da TV karşısında değil, dikkatli ve odaklı ye.
🛌 Uykunu Al: Yetersiz uyku hormonları etkileyerek iştahı artırır.
🍫 Kendini Yasaklarla Boğma: Sevdiğin şeyleri az miktarda yiyerek tatmin ol, kaçamak krizlerine yer kalmasın.
Fotoğraflar: Instagram