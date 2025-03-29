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Salako'nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! "Yılların acıması yok" Kemal Sunal'ın Eminesi'ydi...

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Salako'da Emine karakterini canlandıran Meral Zeren, yıllar sonra gündem oldu. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Zeren'in şimdilerde ne yaptığı merak edenler, oyuncunun son haliyle şoke oldu. İnanılmaz değişimi ağızları açık bırakan ünlü oyuncuyu görenler "Yılların acıması yok" yorumunda bulundu. İşte Salako'nun yıldızı Meral Zeren'in son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 12:40
Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meral Zeren, henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Böylelikle kariyer yolculuğu başlayan Zeren, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Salako ve Şaşkın Damat filmleriyle hafızalara kazındı.

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Salako'da Emine karakterini canlandıran Meral Zeren, yıllar sonra gündem oldu.

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Zeren'in şimdilerde ne yaptığı merak edenler, oyuncunun son haliyle şoke oldu.

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

İnanılmaz değişimi ağızları açık bırakan ünlü oyuncuyu görenler "Yılların acıması yok" yorumunda bulundu.

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

İşte başta Meral Zeren olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Yaprak Özdemiroğlu

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Türkan Şoray

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Gülşen Bubikoğlu

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Hülya Koçyiğit

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Itır Esen

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Nazan Saatçi

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Müjde Ar

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Perihan Savaş

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Perran Kutman

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

MERAL ZEREN

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

MERAL ZEREN

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

MERAL ZEREN

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Nebahat Çehre

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Banu Alkan

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...

Pembe Mutlu