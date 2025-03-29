Salako'nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! "Yılların acıması yok" Kemal Sunal'ın Eminesi'ydi...

Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meral Zeren, henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.
Böylelikle kariyer yolculuğu başlayan Zeren, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Salako ve Şaşkın Damat filmleriyle hafızalara kazındı.
Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Salako'da Emine karakterini canlandıran Meral Zeren, yıllar sonra gündem oldu.
Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Zeren'in şimdilerde ne yaptığı merak edenler, oyuncunun son haliyle şoke oldu.
İnanılmaz değişimi ağızları açık bırakan ünlü oyuncuyu görenler "Yılların acıması yok" yorumunda bulundu.