Batı basını Türkiye’yi savaşa çekmeye çalışıyor! AFP’den skandal Suriye haberi

Suriye'deki muhalif gruplar Beşşar Esad rejimine karşı başlattıkları geniş çaplı operasyon kapsamında adım adım ilerlerken uluslararası basın ise Türkiye'yi çatışmalara sürüklemek için algı yönetimine başladı.

BATI TÜRKİYE'Yİ ÇATIŞMAYA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR

Muhalif gruplar ve seferberlik ilan edip onlara katılan aşiretler Halep'in merkezine kadar girerken Batı medyası ise açıkça Türkiye'yi hedef alıyor.

AFP'DEN SKANDAL "SON DAKİKA"

Paris merkezli uluslararası haber ajansı AFP, bugün Suriye ile ilgili bir son dakika güncellemesinde Suriye'deki operasyonlarla ilgili skandal ifadeler kullandı ve Türkiye'yi çatışmaya sürüklemeye çalıştı.

AFP, son dakika güncellemesinde "Cihatçılar ve Türkiye destekli müttefikleri, cuma günü Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i bombaladı. Bu, ülkenin yıllardır gördüğü en ölümcül çatışmalardan bazılarını tetikleyen hükümet güçlerine karşı büyük bir saldırıydı." ifadelerini kullandı.

TÜRK GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Suriye'de hareketlilik artarken dünyanın gözü ise Türkiye'de. Türk güvenlik kaynaklarından yapılan son açıklamada Türkiye'nin daha önce muhaliflerin düzenleyeceği operasyonu engellediği fakat bölgede sivilleri hedef alan saldırıların muhalifleri son noktaya getirdiği belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Rusya ile Suriye rejim güçleri ve milis gruplar, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'teki muhaliflerin olası bir operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etmiş fakat bölgede artan sivil kayıpları iddia edilenin aksini ortaya koymuş ve gerginliğin artmasına neden olmuştur.

"TÜRKİYE BUGÜNE KADAR ENGELLEDİ"

"İdlib bölgesinde bazı gruplar tarafından, Suriye rejim güçleri ve milis grupları cephe hattından uzaklaştırmak için operasyon olabileceği dile getirilmiştir. Operasyon ihtimali ile rejim güçlerinin ve milis grupların bölgeden uzaklaşması ve sivillerin zarar görmesinin engellenmesi planlanmıştır.

Türkiye çabalarını uluslararası alanda da göstermiş, Suriye rejiminin saldırılarının engellenmesi konusundaki beklentisini, Astana ve diğer platformlarda da garantör ülkelere iletmiştir. Ancak bugüne kadar rejim güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan herhangi bir adım atılmamıştır.

Bu kapsamda Türkiye de İsrail'in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği bu operasyonları bugüne kadar engellemiştir."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Riyad ve Bakü ziyaretleri sonrası değerlendirmesinde, Suriye ile normalleşmeye ilişkin "Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Bizim gerek DEAŞ'a gerek PKK/PYD/YPG'ye yönelik tüm harekatlarımızın amacı kendi güvenliğimizi sağlamaktır. Bundan sonra atacağımız adımlar da bunun için olacak. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" diyerek Mehmetçik'in eli tetikte "vur" emrini beklediğini ifade etmişti.

"Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" diyerek Şam'a 'normalleşme' çağrısı yapan Başkan Erdoğan, "Esed ile aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla inşallah rahatlatacaktır" ifadelerini kullanmıştı.