Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi

Türkiye'nin yapmayı planladığı askeri harekat öncesi Suriye coğrafyasında sular ısınıyor.
İdlib'teki muhalif güçler Beşar Esad ve İran destekli milislere karşı "Saldırganlığı Önleme" adı verilen geniş çaplı bir askeri operasyona başladı.
Halep kırsalında şiddetli çatışmalar baş gösterdi. Rejim karşıtı grupların başlattığı operasyonlar sonrası Halep'in batısındaki İran destekli milislerin mevzilerini terk ederek kaçtığı gözlemlendi.
Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)
REJİMİN ELİNDEKİ KİLİT NOKTALAR ELE GEÇİRİLDİ
Bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Halep'teki Kefer Besme köyü, Şeyh Akil kasabası, Anjara kasabası, Kaptan el-Cebel beldesi, El Ragib tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat tepesi muhaliflerin kontrolüne geçti. Şam güçlerinin kilit merkezlerinden biri olan 46. Alay Bölgesi de ele geçirildi.
Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)
MUHALİF AŞİRETLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Operasyonlar sürerken Suriye'deki muhalif aşiretler Halep operasyonuna katılmak için seferberlik ilan etti. SMO güçlerinin de rejim milislerine karşı koymak için Halep'in batısına kuvvet gönderdiği söyleniyor.
Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)
ESAD REJİMİ VE RUSYA SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Esad rejimi ise yine sivilleri hedef aldı. Şam güçleri, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla vurdu. Daha sonrasında rejim ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını bombalaya başladı.
HALEP'İN 7 KM YAKININA KADAR İLERLEDİLER
Muhalif güçlerin Halep şehir merkezinin 7 km yakınına kadar ilerleme kaydettiği bildiriliyor.