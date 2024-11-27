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Suriye'de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep'te kilit noktalar ele geçirildi

Suriye coğrafyasında hareketli saatler yaşanıyor. Muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı. Aşiretler Halep operasyonuna katılmak için seferberlik ilan etti. Şam'ın elinde bulunan kilit noktalar tek tek ele geçirildi, Halep şehir merkezinin 7 km yakınına kadar ilerleme kaydedildi. Esad rejimi ise Rusya ile bir olup Halep kırsalını bombaladı. Türkiye'nin yapmayı planladı askeri harekat öncesi yaşanan bu gelişmeler dikkat çekerken Başkan Erdoğan'ın Şam'a uzattığı el ve Esad'a yaptığı "Aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" uyarısı önem kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:23
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi

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Türkiye'nin yapmayı planladığı askeri harekat öncesi Suriye coğrafyasında sular ısınıyor.

İdlib'teki muhalif güçler Beşar Esad ve İran destekli milislere karşı "Saldırganlığı Önleme" adı verilen geniş çaplı bir askeri operasyona başladı.


Halep kırsalında şiddetli çatışmalar baş gösterdi. Rejim karşıtı grupların başlattığı operasyonlar sonrası Halep'in batısındaki İran destekli milislerin mevzilerini terk ederek kaçtığı gözlemlendi.

Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)

REJİMİN ELİNDEKİ KİLİT NOKTALAR ELE GEÇİRİLDİ

Bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Halep'teki Kefer Besme köyü, Şeyh Akil kasabası, Anjara kasabası, Kaptan el-Cebel beldesi, El Ragib tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat tepesi muhaliflerin kontrolüne geçti. Şam güçlerinin kilit merkezlerinden biri olan 46. Alay Bölgesi de ele geçirildi.

Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)


MUHALİF AŞİRETLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Operasyonlar sürerken Suriye'deki muhalif aşiretler Halep operasyonuna katılmak için seferberlik ilan etti. SMO güçlerinin de rejim milislerine karşı koymak için Halep'in batısına kuvvet gönderdiği söyleniyor.

Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)Suriye'de muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı (Takvim.com.tr/ Ekran görüntüsü)

ESAD REJİMİ VE RUSYA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Esad rejimi ise yine sivilleri hedef aldı. Şam güçleri, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla vurdu. Daha sonrasında rejim ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını bombalaya başladı.

HALEP'İN 7 KM YAKININA KADAR İLERLEDİLER

Muhalif güçlerin Halep şehir merkezinin 7 km yakınına kadar ilerleme kaydettiği bildiriliyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN ŞAM'A UZATTIĞI EL VE ESAD'A YAPTIĞI TARİHİ UYARI

Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'a yaptığı "Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok edelim, aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" çağrısı bir kez daha önem kazandı. Erdoğan son olarak "Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" dedi.

Ankara, Şam ile normalleşmek için net bir şekilde irade beyan ederken Esad rejimi süreci ağırdan alıyor. Adil ve kalıcı barış fırsatını elinin tersiyle itiyor.

Gelinen bu noktada toprakları toprak bütünlüğünü koruyamayan Suriye, her yeni gün ayrı bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalıyor.

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