Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi





BAŞKAN ERDOĞAN'IN ŞAM'A UZATTIĞI EL VE ESAD'A YAPTIĞI TARİHİ UYARI



Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'a yaptığı "Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok edelim, aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" çağrısı bir kez daha önem kazandı. Erdoğan son olarak "Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" dedi.



Ankara, Şam ile normalleşmek için net bir şekilde irade beyan ederken Esad rejimi süreci ağırdan alıyor. Adil ve kalıcı barış fırsatını elinin tersiyle itiyor.



Gelinen bu noktada toprakları toprak bütünlüğünü koruyamayan Suriye, her yeni gün ayrı bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalıyor.