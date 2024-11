Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye "kara harekatı" mesajı: "Her an başlayacak hazırlığımız mevcut" | Esed'e "Bölgeyi rahatlatalım" mesajı

Türkiye, güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. "Terörü kaynağında yok etme" politikası izleyen Kahraman Mehmetçik'in Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları kesintisiz sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım'da "İnşallah önümüzdeki dönemde teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız" diyerek harekat sinyali verdi.







"HER AN SINIR ÖTESİ OPERASYONA BAŞLAYACAK HAZIRLIĞIMIZ VAR"



Daha sonra Riyad ve Bakü ziyaretleri sonrası konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Bizim gerek DEAŞ'a gerek PKK/PYD/YPG'ye yönelik tüm harekatlarımızın amacı kendi güvenliğimizi sağlamaktır. Bundan sonra atacağımız adımlar da bunun için olacak. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" diyerek Mehmetçik'in eli tetikte "vur" emrini beklediğini ifade etti.