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Özel İmamoğlu'na 'X' attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara "Silivri'de telefon" itirafı geldi

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeli sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Önce Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Umut Akdoğan'ın, İmamoğlu'nun avukatları ile kurduğu iletişim ağını ifşa etmesi sonra da Özgür Özel'in "İmamoğlu Silivri'de telefondan bizi izliyor" itirafında bulunması dikkat çekti. İmamoğlu'nun Özel'den duyduğu rahatsızlığı cezaevine ziyarete gelen CHP’lilerle açık açık paylaştığı öğrenildi. Nitekim Özgür Özel de İmamoğlu'nun X paylaşımlarından bir hayli muzdarip. Özel, AKM'de uğradığı saldırı sonrası verdiği ilk röportajda "Telef" polemiği üzerinden provokasyona girişen İmamoğlu'na "Yaptığın doğru değil" mesajı gönderdi.

Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:19 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:19
Özel İmamoğlu’na ’X’ attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara Silivri’de telefon itirafı geldi

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Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun zamandır X hesabı üzerinden sokakları kaşıyor, kitleleri provoke ediyor. Silivri'de hükümlü olan birinin gün aşırı X'ten paylaşım yapması doğal olarak "Hapishanede telefon mu kullanıyor" tartışmalarına yol açtı.

ÖZGÜR ÖZEL: İMAMOĞLU TELEFONDAN BİZİ İZLİYOR

İmamoğlu cephesi "avukatlar üzerinden paylaşımlar yapılıyor" dese de özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İmamoğlu odasındaki küçücük telefonundan bizleri izliyor" itirafı dikkat çekti.

Özgür Özel'in ʺEkrem cezaevinde bizi telefondan izliyorʺ itirafı dikkat çekti (Takvim.com.tr)Özgür Özel'in ʺEkrem cezaevinde bizi telefondan izliyorʺ itirafı dikkat çekti (Takvim.com.tr)


SIRADAN BİR GAF DEĞİL... PLANLI VE MAKSATLI

Bu itirafın sıradan bir gaf olmadığı, Özgür Özel tarafından bilinçli ve kasıtlı bir şekilde dile getirildiği CHP içinde İmamoğlu'na yakın çevrelerce değerlendiriliyor. Buna dayanak olarak da Özel'e yakınlığıyla bilinen Umut Akdoğan'ın, İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla dosyada nasıl bir savunma hattı kurduğunu televizyonda ifşa etmesi örnek gösteriliyor.

Öte yandan Özel, kamuoyunda "En büyük Ekremci" profili çizerken, tutukluluğu süren İmamoğlu'nu siyasi denklemden düşürmeye ve eş zamanlı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da etkisiz bir "yedek figür" konumuna itmeye yönelik bir strateji izlemeye başladı.

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İMAMOĞLU'NUN 'ÖZEL' RAHATSIZLIĞI

Son yaptığı "Bizi telefondan izliyor" ve "adaylık formülü" açıklamasıyla hem İmamoğlu'nun siyaseten tasfiye edilebileceğini ima etti, hem de Yavaş'ı yeniden tartışmaların içine çekti.

Kulislerde Özel'in "özgürleşme operasyonu" olarak anılan bu süreçten İmamoğlu'nun rahatsız olduğu ve Özel'den duyduğu rahatsızlığı, kendini cezaevinde ziyaret eden CHP'lilerle açık açık paylaştığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi (Takvim.com.tr)


İMAMOĞLU'NUN HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Tartışmalar sürerken İmamoğlu'nun X hesabına mahkeme tarafından erişim engeli getirildi. Mahkemenin bu kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletildi. DMM'den yapılan açıklamada ise "Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İmamoğlu'nun kamu düzenine zarar verdiği vurgulandı.

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ÖZGÜR ÖZEL DE İMAMOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARDAN RAHATSIZ

AKM'de menfur bir saldırıya maruz kalan Özgür Özel de saldırı sonrası verdiği ilk röportajda "Telef" polemiği üzerinden provokasyona girişen Ekrem İmamoğlu'na "Yaptığın doğru değil" mesajı göndermişti.

İmamoğlu, Özgür Özel'e yönelik geçmiş olsun mesajında "Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde "telef etmeyi" konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)


Özel ise "Saldırıyı "telef" söylemi ile ilişkilendirmek, saldırıyı doğrudan bir kişi ve bir partiyle ilişkilendirmek olur. Bunu yapmak doğru olmaz. O zaman bambaşka bir şey çıkar ortaya. Ben hiçbir partiyi sorumlu tutmuyorum ama etkili bir soruşturmanın yürütülmesini, tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istiyorum" cevabı vermişti.

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