Özel İmamoğlu'na 'X' attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara "Silivri'de telefon" itirafı geldi

Özgür Özel'in ʺEkrem cezaevinde bizi telefondan izliyorʺ itirafı dikkat çekti (Takvim.com.tr)





SIRADAN BİR GAF DEĞİL... PLANLI VE MAKSATLI



Bu itirafın sıradan bir gaf olmadığı, Özgür Özel tarafından bilinçli ve kasıtlı bir şekilde dile getirildiği CHP içinde İmamoğlu'na yakın çevrelerce değerlendiriliyor. Buna dayanak olarak da Özel'e yakınlığıyla bilinen Umut Akdoğan'ın, İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla dosyada nasıl bir savunma hattı kurduğunu televizyonda ifşa etmesi örnek gösteriliyor.



Öte yandan Özel, kamuoyunda "En büyük Ekremci" profili çizerken, tutukluluğu süren İmamoğlu'nu siyasi denklemden düşürmeye ve eş zamanlı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da etkisiz bir "yedek figür" konumuna itmeye yönelik bir strateji izlemeye başladı.