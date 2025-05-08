Özel İmamoğlu'na 'X' attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara "Silivri'de telefon" itirafı geldi

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun zamandır X hesabı üzerinden sokakları kaşıyor, kitleleri provoke ediyor. Silivri'de hükümlü olan birinin gün aşırı X'ten paylaşım yapması doğal olarak "Hapishanede telefon mu kullanıyor" tartışmalarına yol açtı.
ÖZGÜR ÖZEL: İMAMOĞLU TELEFONDAN BİZİ İZLİYOR
İmamoğlu cephesi "avukatlar üzerinden paylaşımlar yapılıyor" dese de özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İmamoğlu odasındaki küçücük telefonundan bizleri izliyor" itirafı dikkat çekti.
Özgür Özel'in ʺEkrem cezaevinde bizi telefondan izliyorʺ itirafı dikkat çekti (Takvim.com.tr)
SIRADAN BİR GAF DEĞİL... PLANLI VE MAKSATLI
Bu itirafın sıradan bir gaf olmadığı, Özgür Özel tarafından bilinçli ve kasıtlı bir şekilde dile getirildiği CHP içinde İmamoğlu'na yakın çevrelerce değerlendiriliyor. Buna dayanak olarak da Özel'e yakınlığıyla bilinen Umut Akdoğan'ın, İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla dosyada nasıl bir savunma hattı kurduğunu televizyonda ifşa etmesi örnek gösteriliyor.
Öte yandan Özel, kamuoyunda "En büyük Ekremci" profili çizerken, tutukluluğu süren İmamoğlu'nu siyasi denklemden düşürmeye ve eş zamanlı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da etkisiz bir "yedek figür" konumuna itmeye yönelik bir strateji izlemeye başladı.
İMAMOĞLU'NUN 'ÖZEL' RAHATSIZLIĞI
Son yaptığı "Bizi telefondan izliyor" ve "adaylık formülü" açıklamasıyla hem İmamoğlu'nun siyaseten tasfiye edilebileceğini ima etti, hem de Yavaş'ı yeniden tartışmaların içine çekti.
Kulislerde Özel'in "özgürleşme operasyonu" olarak anılan bu süreçten İmamoğlu'nun rahatsız olduğu ve Özel'den duyduğu rahatsızlığı, kendini cezaevinde ziyaret eden CHP'lilerle açık açık paylaştığı öğrenildi.