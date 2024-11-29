Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr'de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye'den "İdlib mutabakatı" vurgusu

Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırmak için yapmayı planladığı askeri harekat öncesi Suriye coğrafyasında hareketli saatler yaşanıyor.
Muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı. Aşiretler Halep operasyonuna katılmak için seferberlik ilan etti. Şam'ın elinde bulunan kilit noktalar tek tek ele geçirildi, Halep'in 1 km yakınına kadar ilerleme kaydedildi.
İdlib'in doğusunda da hareketlilik baş gösterdi. Paniğe kapılan rejim güçleri ve İran milisleri hızla geri çekildi.
Rejim, İran milisleri ve Rusya'nın imza attığı sivil katliamlarının bardağı taşırınca Suriyeli muhalifler Halep operasyonuna başladı (Takvim.com.tr)
SURİYE'DE NELER OLUYOR? GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA
Bölgede yaşanan gelişmeler sonra gözler Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi. Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki son duruma ilişkin açıklama geldi.
Türkiye'ye komşu İdlib'e Rusya Federasyonu'nun hava, Suriye rejiminin kara saldırılarının yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklada, "Rusya ile Suriye rejim güçleri ve milis gruplar, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'teki muhaliflerin olası bir operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etmiş fakat bölgede artan sivil kayıpları iddia edilenin aksini ortaya koymuş ve gerginliğin artmasına neden olmuştur" denildi.
"TÜRKİYE OPERASYONLARI BUGÜNE KADAR ENGELLEDİ"
"Türkiye muhaliflerin düzenleyeceği operasyonu bugüne kadar engelledi ancak sivilleri hedef alan saldırılar bardağı taşırdı" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İdlib bölgesinde bazı gruplar tarafından, Suriye rejim güçleri ve milis grupları cephe hattından uzaklaştırmak için operasyon olabileceği dile getirilmiştir. Operasyon ihtimali ile rejim güçlerinin ve milis grupların bölgeden uzaklaşması ve sivillerin zarar görmesinin engellenmesi planlanmıştır.
Türkiye çabalarını uluslararası alanda da göstermiş, Suriye rejiminin saldırılarının engellenmesi konusundaki beklentisini, Astana ve diğer platformlarda da garantör ülkelere iletmiştir. Ancak bugüne kadar rejim güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan herhangi bir adım atılmamıştır.
Bu kapsamda Türkiye de İsrail'in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği bu operasyonları bugüne kadar engellemiştir.
Rejim, İran milisleri ve Rusya'nın imza attığı sivil katliamlarının bardağı taşırınca Suriyeli muhalifler Halep operasyonuna başladı (Takvim.com.tr)
REJİM VE İRANLI MİLİSLERİN SİVİL KATLİAMLARI BARDAĞI TAŞIRDI
Suriye rejimi ve İran destekli milislerin son saldırılarında 30'dan fazla sivilin can vermesi, hedef alınan Kur'an kursunda 3 çocuğun şehit olması üzerine muhalif güçlerin operasyonu başlattığı öğrenildi.
İlgili açıklamada, "Son dönemde Suriye rejim güçleri ve milis grupların İdlib'e yönelik saldırıları sonucunda 30'un üzerinde sivil hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştır. Son olarak bir Kuran kursuna düzenlenen saldırıda üç çocuk hayatını kaybetmiş, bir kısmı ağır olmak üzere onlarca çocuk yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Rejim, İran milisleri ve Rusya'nın imza attığı sivil katliamlarının bardağı taşırınca Suriyeli muhalifler Halep operasyonuna başladı (Takvim.com.tr)
OPERASYONUN ADI HALEP... REJİM GÜÇLERİ KAÇINCI KAPSAMI GENİŞLEDİ
Güvenlik kaynakları Suriyeli muhalif grupların Halep'e yönelik başlarda sınırlı operasyon başlattığı ancak rejim unsurlarının kaçmasıyla operasyonun mahiyetinin genişlediğini bildirdi.
Yaşanan bu saldırılar üzerine, Suriyeli muhalif gruplar atışların geldiği bölgelere yönelik Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlatmıştır. Muhalif grupların başta sınırlı olarak planladığı bu operasyon, rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile genişlemeye yol açmıştır.
İDLİB VURGUSU... OPERASYONUN HEDEFİ UZLAŞILAN SINIRLAR
Halep operasyonu ile öncelikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin (IGAB) 2019'da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşması hedeflendiği belirtildi. Yapılan operasyon 2019'da Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu arasında mutabık kalınan sınırların doğu bölgesi içinde devam ettiği söylendi.
VERİLEN SÖZLER TUTULMADI
Bilindiği üzere Türkiye, İran ve Rusya garantörlüğünde yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırı 2019-2020 yılında Suriye rejimi ve destekçileri tarafından yapılan operasyonlar nedeni ile muhaliflerin aleyhine değişmişti.
Bu dönemde rejim güçleri ve milislerinin İdlib'in tamamını ele geçirme çabaları, Türkiye'nin doğrudan müdahalesi ile engellenmişti.