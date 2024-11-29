Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr'de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye'den "İdlib mutabakatı" vurgusu

Rejim, İran milisleri ve Rusya'nın imza attığı sivil katliamlarının bardağı taşırınca Suriyeli muhalifler Halep operasyonuna başladı (Takvim.com.tr)







SURİYE'DE NELER OLUYOR? GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA



Bölgede yaşanan gelişmeler sonra gözler Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi. Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki son duruma ilişkin açıklama geldi.



Türkiye'ye komşu İdlib'e Rusya Federasyonu'nun hava, Suriye rejiminin kara saldırılarının yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklada, "Rusya ile Suriye rejim güçleri ve milis gruplar, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'teki muhaliflerin olası bir operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etmiş fakat bölgede artan sivil kayıpları iddia edilenin aksini ortaya koymuş ve gerginliğin artmasına neden olmuştur" denildi.



"TÜRKİYE OPERASYONLARI BUGÜNE KADAR ENGELLEDİ"



"Türkiye muhaliflerin düzenleyeceği operasyonu bugüne kadar engelledi ancak sivilleri hedef alan saldırılar bardağı taşırdı" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İdlib bölgesinde bazı gruplar tarafından, Suriye rejim güçleri ve milis grupları cephe hattından uzaklaştırmak için operasyon olabileceği dile getirilmiştir. Operasyon ihtimali ile rejim güçlerinin ve milis grupların bölgeden uzaklaşması ve sivillerin zarar görmesinin engellenmesi planlanmıştır.

Türkiye çabalarını uluslararası alanda da göstermiş, Suriye rejiminin saldırılarının engellenmesi konusundaki beklentisini, Astana ve diğer platformlarda da garantör ülkelere iletmiştir. Ancak bugüne kadar rejim güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan herhangi bir adım atılmamıştır.



Bu kapsamda Türkiye de İsrail'in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği bu operasyonları bugüne kadar engellemiştir.