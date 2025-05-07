Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama

Röportaja başlamadan önce Yasemin Hanım hem kendi bileğine hem de benim bileğime Mattia Ahmet 'in parfümünü sıktı "Belki buralardadır" dedi.

Ahmet Mattia'nın çok kilolu doğduğunu ve gözündeki doğum lekesi için hemşirelerin "Melekler öpmüş" dediğini anlatan Yasemin Minguzzi , onu pamuklara sarmalayarak büyüttüğünü anlatırken Arapça merakı için de "Ahmet'in İslam dinine merakı çok küçükkenden beri var. Biz zaten inançlı bir aileyiz. Bana hem yazılışlarını gösterip nakış gibi yazılıyor anne baksana diyordu" ifadelerini kullandı.

EN SON 23 OCAK AKŞAM YEMEĞİNDE GÖRDÜM ONU Mattia Ahmet 'i en son bir önceki akşam yemekte gördüğünü söyleyen Yasemin Minguzzi "Arkadaşıyla birlikte bizde kalacaklardı. Çok sevdiği kemik suyuna mercimek çorbasını yaptım. Yanına da tonbalıklı makarna. Arkadaşıyla geldiler. "Anneannemden daha güzel yapmışsın" dedi gülüştük. Sonra onlar kaykay videoları izledi sohbet etti yattık. Son görüşüm oydu. Sabah görmedim. Yani bir güle güle bile diyemedim oğluma" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)

"ETTİĞİM DUANIN BEDELİ AĞIR OLDU"

"Nereden bilebilirdim ki böyle bir şey olacağını" yaşadığı o kötü anları tek tek anlatan Yasemin Minguzzi "Ben Allah'ım bana bir görev ver bu dünyadan gitmeden çocuklara bir yardımım dokunsun diye dua etmiştim. Duam kabul oldu ama bedeli ağır oldu" ifadelerini kullandı.

ASLA İSYAN ETMEDİM! ALLAH AHMET'İ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN YANINA ALDI

"Kaykay yapmasaydı başına bunlar gelmezdi" algısının çok yanlış olduğunu dile getiren Yasemin Minguzzi "Kaykay yapan çocukları serseri zannediyorlar ama aslında tam tersi. Bir de bu Allah'ın takdiri. Allah Ahmet'i çok sevdiği için yanına aldı. Asla isyan etmedim bu yüzden. Bilakis şükrediyorum. O en güzel yerde çünkü şuanda. O yüzden içim huzurla dolu" şeklinde konuştu.