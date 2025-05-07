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Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama

Kadıköy'deki bit pazarında 24 Ocak sabahı katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti hakkındaki ikinci duruşma 8 Mayıs yani yarın gerçekleştirilecek. Amacı sadece pazardan kaykay malzemeleri almak olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayattan koparılışı ve sonrası hakkında yeni görüntüler de ortaya çıktı. Acılı anne Yasemin Minguzzi katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk kez takvim.com.tr'ye konuştu. Minguzzi "Bir de gülerek bıçağı nasıl soktuğunu anlatıyor iblis. Eylemi nasıl gerçekleştirdiğini güle güle anlatıyor arkadaşlarına" dedi. Öte yandan aldığı tehditlerden korkmadığını da dile getiren Yasemin Minguzzi, "Elimi arı kovanına soktum ama korkmuyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. İkinci duruşma için 8 Mayıs çağrısı yapan Minguzzi, "Çok daha kalabalık olalım. Sadece Ahmet için değil, hepimizin çocukları için." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:49 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:55
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama

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Türkiye'nin yüreğini yakan olay: Mattia Ahmet Minguzzi.

24 Ocak 2025 günü Kadıköy'deki bit pazarına sadece kaykay malzemeleri almaya gitmişti.
Nereden bilebilirdi ki hobisinin sonunu getireceğini...

İtalyan şef Andrea ve Yasemin Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında tanımadığı çocuklar tarafından öldürüldü.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)

Kan donduran olay milyonların kahretti, STK'lardan taraftar gruplarına, siyasilerden vatandaşa birçok kişi ailenin yanında oldu.

Cinayet hakkında 2 çocuk tutuklandı ilk duruşma ise 11 Nisan'da yapıldı. Zanlıların çocuk yaşta olması gerekçesiyle basına kapalı yapılan duruşma 5 saat sürdü.

Mahkeme, "Duruşma eksiklerinin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi" için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)

8 Mayıs'a günler kala 2 çocuğun daha cinayet anındaki görüntüleri ve katilin metrobüs durağında arkadaşlarına cinayeti anlattığı anlar ortaya çıktı.

Takvim.com.tr olarak ikinci duruşmanın hemen öncesinde Yasemin Minguzzi ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Mattia Ahmet'in odası (takvim.com.tr)Mattia Ahmet'in odası (takvim.com.tr)

Evine kabul eden Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin odasında onun hatıralarının arasında sohbet etmek istedi.

Odaya girdiğimizde bizi güzel bir koku karşıladı. Her detayda Mattia Ahmet'in izi vardı. Telefonu, ayakkabıları, kaykayları, oyuncakları...

Mattia Ahmet'in odası (takvim.com.tr)Mattia Ahmet'in odası (takvim.com.tr)

Röportaja başlamadan önce Yasemin Hanım hem kendi bileğine hem de benim bileğime Mattia Ahmet'in parfümünü sıktı "Belki buralardadır" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)

ARAPÇA MEKANI

Ahmet Mattia'nın çok kilolu doğduğunu ve gözündeki doğum lekesi için hemşirelerin "Melekler öpmüş" dediğini anlatan Yasemin Minguzzi, onu pamuklara sarmalayarak büyüttüğünü anlatırken Arapça merakı için de "Ahmet'in İslam dinine merakı çok küçükkenden beri var. Biz zaten inançlı bir aileyiz. Bana hem yazılışlarını gösterip nakış gibi yazılıyor anne baksana diyordu" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet'in odası (takvim.com.tr)Mattia Ahmet'in odası (takvim.com.tr)

EN SON 23 OCAK AKŞAM YEMEĞİNDE GÖRDÜM ONU
Mattia Ahmet'i en son bir önceki akşam yemekte gördüğünü söyleyen Yasemin Minguzzi "Arkadaşıyla birlikte bizde kalacaklardı. Çok sevdiği kemik suyuna mercimek çorbasını yaptım. Yanına da tonbalıklı makarna. Arkadaşıyla geldiler. "Anneannemden daha güzel yapmışsın" dedi gülüştük. Sonra onlar kaykay videoları izledi sohbet etti yattık. Son görüşüm oydu. Sabah görmedim. Yani bir güle güle bile diyemedim oğluma" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)

"ETTİĞİM DUANIN BEDELİ AĞIR OLDU"
"Nereden bilebilirdim ki böyle bir şey olacağını" yaşadığı o kötü anları tek tek anlatan Yasemin Minguzzi "Ben Allah'ım bana bir görev ver bu dünyadan gitmeden çocuklara bir yardımım dokunsun diye dua etmiştim. Duam kabul oldu ama bedeli ağır oldu" ifadelerini kullandı.

ASLA İSYAN ETMEDİM! ALLAH AHMET'İ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN YANINA ALDI
"Kaykay yapmasaydı başına bunlar gelmezdi" algısının çok yanlış olduğunu dile getiren Yasemin Minguzzi "Kaykay yapan çocukları serseri zannediyorlar ama aslında tam tersi. Bir de bu Allah'ın takdiri. Allah Ahmet'i çok sevdiği için yanına aldı. Asla isyan etmedim bu yüzden. Bilakis şükrediyorum. O en güzel yerde çünkü şuanda. O yüzden içim huzurla dolu" şeklinde konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)

ARI KOVANINA ELİMİ SOKTUM AMA KORKUM YOK
Mattia Ahmet'in ölümünden sonra davadan çekilmesi için aldığı tehditlerin içeriğini anlatan Yasemin Minguzzi "Seni de oğlun gibi deşeceğiz. Oğlunun yanına gömüleceksin mesajları geldi sürekli. Şuan soruşturma kapsamında olduğu için ve tehdit edenler gözaltına alındığı için yeni bir tehdit gelmiyor ama çocuklardan birinin ağabeyi suç örgütü üyesiymiş. O yüzden tehditlerin arkasında örgüt olabilir. Zaten polis korumasıyla geziyoruz. Arı kovanına resmen elimi soktum şuan. Ama zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar devam edeceğim hiç durmayacağım. Bir sürü Ahmet'ler için" dedi.

Başkan Erdoğandan Mattia Ahmet Minguzzinin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesiBaşkan Erdoğandan Mattia Ahmet Minguzzinin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesi

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan ile görüşmelerinden de bahseden Yasemin Minguzzi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ilgilendi. O kadar babacan davrandı ki gerçekten. Kızı Esra Hanım da öyle. Bizi davet ettiler, tek tek dinlediler. Adalet Bakanı da oradaydı. Bu suç işleyen çocukların yargılanması hakkında düzenlemeler için Adalet Bakanı'na talimat verdi. Zaten şuanda Meclis'te Mattia Ahmet düzenlemesi konuşuluyor. Oğlum çok özel biriydi. Onun görevi de buymuş diyorum ben. Bizim amacımız başka Ahmet'ler ölmesin" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet'in odası (takvim.com.tr)Mattia Ahmet'in odası (takvim.com.tr)

SPOR KOMPLEKSİNE MATTİA'NIN ADI VERİLECEK
Yasemin Minguzzi 10 Mayıs'ta Başkan Erdoğan ile yeniden bir araya geleceklerini ifade ederek "Bir spor kompleksine Mattia Ahmet'in adı verilecek. Aynı zamanda bir koruda Ahmet için bir kaykay pisti yapılacak. Oğlumun ismi yaşatılacak. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızla akşamüstü bir yemek yiyeceğiz diğer şehit aileleriyle birlikte" dedi.

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ESRA ALBAYRAK ELİMİ HİÇ BIRAKMADI
Elim olayın ardından ilk andan beri Başkan Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın elini hiç bırakmadığını söyleyen Yasemin Minguzzi, "İlk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken de yanımdaydı. Artık ara ara görüşüp saatlerce konuşuyoruz. Elimi tutuyor, ben onu artık 'Esra' diyorum o da 'Yasemin abla' diyor. Bana dini birçok kitap hediye etti" şeklinde konuştu.

MELONİ'NİN PARTİSİNDEN BİR MİLLETVEKİLİ İLE ARADI
Mattia Ahmet'in aynı zamanda bir İtalyan vatandaşı olduğu söyleyen Yasemin Minguzzi, İtalya hükümetinden de kendileriyle irtibata geçildiğini şu sözlerle aktardı:

Saance İtalya Başkonsolosluğu'ndan çağrıldık. İtalya'da da çocuk suçlular ve işledikleri suçlar bir hayli fazla. Mattia Ahmet'in başına gelenler orada da bazı kanunların değişmesine vesile olacak. Meloni'nin partisinden bir milletvekili aradı. Başbakan Meloni'nin selamlarını iletti. Çalışmaların başladığını belirtti. 22 Mayıs'ta İtalya'ya gideceğim. Ahmet yarı İtalyan vatandaşıydı. İtalya'daki hükümet de bizim hükümetimiz gibi çocuklarımızı sahiplenecektir"

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmışMattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış


METROBÜS GÖRÜNTÜLERİ VE İKİ ÇOCUK HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Cinayet anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde 2 çocuğun daha olduğu tespit edilmiş ve gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yasemin Minguzzi, "İkisi hala 2 aydır dışarıda. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çok üzülüyorum. Nerede oldukları belli değil. Bu ikisinin zaten sabıkası vardı. Onların da eminim sabıkası vardır. Neden hala yakalanmadılar. çocuklara dikkatle baktınız mı? Ahmet'i şuan serbest olan çocuklardan biri işaret ediyor. 'Orada bak' diyor. Bu 2 çocuk hala bulunamadı" dedi.

Metrobüs durağındaki görüntüleri izlerken çok zorlandığını söyleyen Yasemin Minguzzi, "Bir de gülerek bıçağı nasıl soktuğunu anlatıyor iblis. Bunlar çocuk falan değil iblis" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi (takvim.com.tr)

RÜYAMDA 4 KERE GÖRDÜM
Rüyanızda görüyor musunuz" sorumuzu yanıtlayan Yasemin Minguzzi "4 kere gördüm. En son gördüğümde küçüktü böyle 6 yaşındaydı. Anne dedi canım leblebi çekti dedi. Leblebi verdim ona. Güldü. Aradan bir hafta geçti. Komşumuz Zuhal Teyze, bahçe kapısına geldi. Camı tıklayıp 'Yaseminim bak sana ne getirdim Çorlu'dan' dedi. Leblebi getirmiş" dedi.

8 MAYIS ÇAĞRISI
İkinci duruşma için çağrıda da bulunan Yasemin Minguzzi, "8 Mayıs'ta bizi yalnız bırakmayın. Çok daha kalabalık olalım. Sadece Ahmet için değil, hepimizin çocukları için. Bu sefer daha da kalabalık olalım istiyorum orada. Yer gök inlesin o gün. Bunu istiyorum" dedi.

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