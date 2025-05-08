"BİR ŞEYİM OLSA SÖYLERİM SANA DEDİN, SÖYLEMEDİN"

Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak "Haydi git gel Londra'dan dönüşte buluşalım, beni merak etme, bir şeyim olsa söylerim sana" demedin mi? Ama işte oldu mu... Söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin.

"VEDA İSTEMEDİN AMA BENİM KALBİM PARAMPARÇA"

Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istemedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum , yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum. Sen hep güzel anılarımız , güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin. Ben sildiğimde kızardın. Ama o kadar çoklar ki sığmazlardı Pek çok kadına ilham oldun. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar!"

Günaydın'dan Bülent Cankurt'ta bugünkü köşesinde konuya ilişkin bir yazı yazdı.

AYLARDIR DAVETLERE KATILMAMASININ NEDENİ HASTA OLMASI Cankurt, yazısında en son geçen haziran ayında İstanbul Modern'deki Şamdan Plus davetinde Eczacıbaşı ile sohbet ettiğini belirterek, "Meğer amansız hastalığa yakalanmış ve bunu en yakınlarından bile gizlemiş. Pınar Hanım'ın aylardır hiçbir davete katılmaması ve hiçbir yerde görünmemesinin sebebi de meğer hasta olmasıymış. Benim gibi tanıyan herkesin çok sevdiği Pınar Hanım'a Allah gani gani rahmet eylesin, ışıklarda uyusun." dedi.