Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında hayatını kaybetti.
Eczacıbaşı, bugün ( 8 Mayıs) son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü ismin cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anne babası Gülçin-Vedat Eczacıbaşı'nın yanında toprağa verilecek.
ÖLÜM NEDENİ MERAK KONUSU OLDU
Eczacıbaşı'nın ölüm haberi iş ve sosyeteyi derinden üzerken, neden hayatını kaybettiği de merak konusu oldu.
ARKADAŞINDAN DUYGUAL MESAJ
İş insanının yakın arkadaşı Esra Oflaz Güvenkaya, konuyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.
"BİR ŞEYİM OLSA SÖYLERİM SANA DEDİN, SÖYLEMEDİN"
Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak "Haydi git gel Londra'dan dönüşte buluşalım, beni merak etme, bir şeyim olsa söylerim sana" demedin mi? Ama işte oldu mu... Söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin.
"VEDA İSTEMEDİN AMA BENİM KALBİM PARAMPARÇA"
Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istemedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum , yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum. Sen hep güzel anılarımız , güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin. Ben sildiğimde kızardın. Ama o kadar çoklar ki sığmazlardı Pek çok kadına ilham oldun. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar!"
Günaydın'dan Bülent Cankurt'ta bugünkü köşesinde konuya ilişkin bir yazı yazdı.
AYLARDIR DAVETLERE KATILMAMASININ NEDENİ HASTA OLMASI
Cankurt, yazısında en son geçen haziran ayında İstanbul Modern'deki Şamdan Plus davetinde Eczacıbaşı ile sohbet ettiğini belirterek, "Meğer amansız hastalığa yakalanmış ve bunu en yakınlarından bile gizlemiş. Pınar Hanım'ın aylardır hiçbir davete katılmaması ve hiçbir yerde görünmemesinin sebebi de meğer hasta olmasıymış. Benim gibi tanıyan herkesin çok sevdiği Pınar Hanım'a Allah gani gani rahmet eylesin, ışıklarda uyusun." dedi.
PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?
Pınar Eczacıbaşı, Işık Lisesi'nin ardından lisans eğitimini ABD'deki New Hampshire Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptı. 65 yaşındaki Pınar Eczacıbaşı hiç evlenmedi ve çocuğu bulunmuyor.
İş hayatında üstlendiği aktif rolle bir çok kadın girişimciye örnek olan Pınar Eczacıbaşı, kariyerine Eczacıbaşı Grup'ta pazarlama bölümünde başladı.
Sonrasında kariyerini Eczacıbaşı'nda finans sektöründe sürdüren başarılı iş insanı, Manufacturers' Hanover Trust Company-İstanbul'da kredi-pazarlama bölümünde çalıştı ve ardından Tekstilbank'ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü olarak görev aldı.
N.V Barings - İstanbul'da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.
1998 yılından itibaren çeşitli kurumlara ve kişilere finans desteği veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık şirketini kurdu.
Avrupa Yatırım Fonu bünyesindeki girişimlerde stratejik görevler aldı ve TGIF (Turkey Growth and Innovation Fund) yatırım komitesinde yer aldı. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı.