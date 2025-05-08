Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2. duruşma! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dava dosyaları birleştirilecek mi?

İstanbul'da 24 Ocak 2025'te bitpazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Çellist Yasemin Minguzzi'nin oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.
İki şüpheli de yakalandı. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ve A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.
Kritik davanın ikinci duruşması bugün gerçekleşecek. Takvim.com.tr, duruşma öncesinde anne Yasemin Minguzzi ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Acılı anne bu röportajda 8 Mayıs çağrısı yaparak, "Çok daha kalabalık olalım. Sadece Ahmet için değil, hepimizin çocukları için." şeklinde konuşmuştu.
Takvim.com.tr yaşananları anbean aktarıyor...
A Haber Mubiri Esra Akyürek, kritik duruşma ile son bigileri verdi. Akyürek, "Son tutuklanan 2 çocuk bugün duruşmaya getirilmeyebilir. Dava dosyalarının birleştirilmesi talep edilebilir. Ayrı ayrı duruşmalar şeklinde görülebilir." dedi.
Mattia Ahmet Minguzzi davasının ikinci duruşması bugün görülecek. Kritik duruşma öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunmuştu.
Acılı anne,"Çok daha kalabalık olalım. Sadece Ahmet için değil, hepimizin çocukları için." diyerek çağrı yapmıştı.
Kaçan 2 saldırgan Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu da ortaya çıktı. Katilin görüntülerde gülerek Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını anlattığı görüldü.
Cinayetin failinin, pazarda suç ortağıyla birlikte Minguzzi'yi aradığı anlar da ortaya çıktı. O kayıtta saldırganların arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya gelen Minguzzi'yi husumetleri varmışçasına hedef aldığı görülüyor.
Cinayetin öncesindeki görüntülerde cinayetin faili B.B önce arkadaşlarıyla pazarda dolaşırken Mattia Ahmet Minguzzi ile karşılaştı. Üzerine yürüyor ve laf atıyor.
Görüntülerde grubun Minguzzi'nin peşine düştüği ve pazarda onu aradıkları gözüküyor.
Arkadaşlarıyla kaykay malzemesi arayan çocuğun yerini ise zanlının suç ortağı gösterdiği ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö.'nün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
M.A.D. ile A.Ö., polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler, hakimlikçe alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.A.D ile A.Ö adlı şüphelilerin katil zanlılarıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.
Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.
Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.