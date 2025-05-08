Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2. duruşma! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dava dosyaları birleştirilecek mi?

İstanbul'da 24 Ocak 2025'te bitpazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Çellist Yasemin Minguzzi'nin oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

İki şüpheli de yakalandı. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ve A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.

Kritik davanın ikinci duruşması bugün gerçekleşecek. Takvim.com.tr, duruşma öncesinde anne Yasemin Minguzzi ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Acılı anne bu röportajda 8 Mayıs çağrısı yaparak, "Çok daha kalabalık olalım. Sadece Ahmet için değil, hepimizin çocukları için." şeklinde konuşmuştu.

Takvim.com.tr yaşananları anbean aktarıyor...