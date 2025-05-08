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İstanbul'da "Kensel Dönüşüm Zirvesi! Bakan Kurum riskli konut sayısını açıkladı

İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkanının davet edildiği "Kentsel Dönüşüm Zirvesi" gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan 600 bin konut acil dönüşmeli" dedi.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:32 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:46
İstanbul’da Kensel Dönüşüm Zirvesi! Bakan Kurum riskli konut sayısını açıkladı

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İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkanının davet edildiği "Kentsel Dönüşüm Zirvesi" gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan 600 bin konut acil dönüşmeli" dedi.

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Kurum şunları söyledi:

"Son depremler dönüşüm seferberliğinin önemini bir kez daha gösterdi. İstanbul'da 600 bin riskli konut var. Deprem propaganda aracı olarak kullanılamaz. Bu konu oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz."

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