Trabzonspor’a bedavaya dünya yıldızı! Mozambikli Reinildo Mandava için harekete geçildi

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Trabzon'dan transfer atağı. Bordo-Mavililer Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile ilgileniyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) La Liga'da 29 maça çıkan Mozambikli oyuncu, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapmadı. Ancak bu futbolcu sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle yönetimin radarına girdi.