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Trabzonspor'a bedavaya dünya yıldızı! Mozambikli Reinildo Mandava için harekete geçildi

Trabzonspor’un Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mozambikli Reinildo Mandava’yı gündemine aldığı ifade ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025
Trabzonspor’a bedavaya dünya yıldızı! Mozambikli Reinildo Mandava için harekete geçildi

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Trabzon'dan transfer atağı. Bordo-Mavililer Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile ilgileniyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

La Liga'da 29 maça çıkan Mozambikli oyuncu, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapmadı. Ancak bu futbolcu sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle yönetimin radarına girdi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

2022 yılından itibaren La Liga takımının formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, savunma disiplinine sahip bir sol bek olarak tanınıyor.

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