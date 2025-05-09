Trabzonspor’a bedavaya dünya yıldızı! Mozambikli Reinildo Mandava için harekete geçildi

Trabzon'dan transfer atağı. Bordo-Mavililer Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile ilgileniyor.
Trabzon'dan transfer atağı. Bordo-Mavililer Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile ilgileniyor.
La Liga'da 29 maça çıkan Mozambikli oyuncu, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapmadı. Ancak bu futbolcu sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle yönetimin radarına girdi.
2022 yılından itibaren La Liga takımının formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, savunma disiplinine sahip bir sol bek olarak tanınıyor.