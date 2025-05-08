DEM Parti'den "Sırrı Süreyya Önder'e suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu

DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı öncesi 2 Nisan'da, aracına sol arka lastiği patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiğinin tespit edildiğini, olayın resmi mercilere iletildiğini açıkladı.





Önder'in aracında 2 Nisan tarihinde bir düzenek bulunduğu belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:



DEM Parti açıklaması (Ekran görüntüsü)







"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."