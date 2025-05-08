SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

DEM Parti'den "Sırrı Süreyya Önder'e suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’'e suikast iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Önder'in aracında 2 Nisan tarihinde bir düzenek bulunduğu ifade edilirken, "İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir." denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:24
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’e suikast açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı öncesi 2 Nisan'da, aracına sol arka lastiği patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiğinin tespit edildiğini, olayın resmi mercilere iletildiğini açıkladı.

Sırrı Süreyya Önder'e suikast! DEM Parti doğruladı!



Önder'in aracında 2 Nisan tarihinde bir düzenek bulunduğu belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DEM Parti açıklaması (Ekran görüntüsü)DEM Parti açıklaması (Ekran görüntüsü)



"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önderin taziye törenine katıldıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önderin taziye törenine katıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’da! Ticarette hedef 30 milyar dolar
Özel İmamoğlu’na ’X’ attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara Silivri’de telefon itirafı geldi
Takas Bank
Google için hesap günü! Dijital Mecralar Komisyonu TBMM’de toplanıyor... Algoritma değişikliğinden dijital telif yasasına!
Sektördeki bilindik firmalar listede! Rekabet Kurumu’ndan süt pazarına büyük soruşturma
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2. duruşma başladı! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dava dosyaları birleştirilecek mi?
Ali Nuhoğlu’nun karanlık bağlantıları deşifre oldu! Bir ucu BAE’ye diğer ucu Türkiye’nin en önemli bankasına uzanıyor
İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi
Trump duyurdu: Beyaz Saray’da dünyayı sarsacak basın toplantısı! İngiltere ile anlaşma mı imzalanacak?
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Pınar Eczacıbaşı hastalığını herkesten gizlemiş! Aylardır davetlere katılmama nedeni ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Sivas’ta iki kardeş vahşice katledildi! Katil yıllar önce o programa katılmış! Bakın ne demiş...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar
Piyasalar bu kararı bekliyordu! Fed faiz oranını açıkladı
Fenerbahçe’de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması
Polisin dur ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a 13,5 yıla kadar hapis istemi