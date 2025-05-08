İç çekişmeler, yolsuzluk ve şaibeli ilişkilerle gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, hizmet konusunda ise yine sınıfta kaldı.
BEŞİKTAŞ VE ÇİĞLİ'DEN SONRA KONAK'TA ÇÖP DAĞLARI
İstanbul Beşiktaş ve İzmir Çiğli'nin ardından Konak'ta da çöp dağları oluştu.
İŞÇİLER GREVE GİTTİ SOKAKLARI ÇÖP BASTI
İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucunda çöp toplama hizmeti durdu.
Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
Bunun üzerine greve giden işçiler, iş bırakma kararı aldı. Kararın ardından ilçedeki cadde, sokak ve yollarda çöp yığınları oluştu.
Kentin uğrak turistik alanlarından tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın farklı noktalarında ise çöp birikintileri olduğu görüldü.
VATANDAŞ VE ESNAF TEPKİLİ
Esnaf ve vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Esnaf Emre Sarıçağıl, çok sayıda turistin çarşıya geldiğini ve biriken çöpleri gördüğünü söyledi.
Çöplerin kötü bir durumu oluşturduğunu ifade eden Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durumun bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor." dedi.
Mağaza çalışanı Sedat Özdemir ise çöplerin temizlenmemesinin esnafın mağdur oluşturduğunu dile getirerek, "Belediye ve işçiler arasında inşallah anlaşmaya varılır. İşçiler ve bizlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası çarşının ana arteri ve turistler buradan çarşıya giriş yapıyor. Bu durum onları etkiliyor ve bu durum Avrupa'da konuşulacaktır." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN AKILLARA ZARAR ÖNERİ: "SOKAĞA ÇÖP BIRAKMAYIN"
CHP'li Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşa akıllara zarar bir uyarı geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada sendikanın en düşük 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiği duyuruldu ve vatandaşlar çöpler konusunda uyarıldı. Açıklamada "Bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır" denildi.