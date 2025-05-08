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İzmir'de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi | CHP'li belediyeden akıllara zarar öneri

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, hizmet konusunda yine sınıfta kalmaya devam ediyor. İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucunda çöp toplama hizmeti durdu. İlçedeki cadde, sokak ve yollarda çöp yığınları oluştu. CHP'li Konak Belediyesi ortaya çıkan tablonun ardından vatandaşlara akıllara zarar bir öneride bulundu.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:19 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:25
İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi | CHP’li belediyeden akıllara zarar öneri

İç çekişmeler, yolsuzluk ve şaibeli ilişkilerle gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, hizmet konusunda ise yine sınıfta kaldı.

İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi | CHP’li belediyeden akıllara zarar öneri

BEŞİKTAŞ VE ÇİĞLİ'DEN SONRA KONAK'TA ÇÖP DAĞLARI

İstanbul Beşiktaş ve İzmir Çiğli'nin ardından Konak'ta da çöp dağları oluştu.

İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi | CHP’li belediyeden akıllara zarar öneri

İŞÇİLER GREVE GİTTİ SOKAKLARI ÇÖP BASTI

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucunda çöp toplama hizmeti durdu.

Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi | CHP’li belediyeden akıllara zarar öneri

Bunun üzerine greve giden işçiler, iş bırakma kararı aldı. Kararın ardından ilçedeki cadde, sokak ve yollarda çöp yığınları oluştu.

Kentin uğrak turistik alanlarından tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın farklı noktalarında ise çöp birikintileri olduğu görüldü.

İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi | CHP’li belediyeden akıllara zarar öneri

VATANDAŞ VE ESNAF TEPKİLİ

Esnaf ve vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Esnaf Emre Sarıçağıl, çok sayıda turistin çarşıya geldiğini ve biriken çöpleri gördüğünü söyledi.

Çöplerin kötü bir durumu oluşturduğunu ifade eden Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durumun bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor." dedi.

İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi | CHP’li belediyeden akıllara zarar öneri

Mağaza çalışanı Sedat Özdemir ise çöplerin temizlenmemesinin esnafın mağdur oluşturduğunu dile getirerek, "Belediye ve işçiler arasında inşallah anlaşmaya varılır. İşçiler ve bizlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası çarşının ana arteri ve turistler buradan çarşıya giriş yapıyor. Bu durum onları etkiliyor ve bu durum Avrupa'da konuşulacaktır." ifadelerini kullandı.

Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti
Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti

İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi | CHP’li belediyeden akıllara zarar öneri

CHP'Lİ BELEDİYEDEN AKILLARA ZARAR ÖNERİ: "SOKAĞA ÇÖP BIRAKMAYIN"

CHP'li Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşa akıllara zarar bir uyarı geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada sendikanın en düşük 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiği duyuruldu ve vatandaşlar çöpler konusunda uyarıldı. Açıklamada "Bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır" denildi.