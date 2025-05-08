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Başkan Erdoğan'dan vatandaşa uyarı vakıflara çağrı: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun." dedi. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle evliliğin zorlaştırılmasını doğru bulmadıklarını belirten Erdoğan, "Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum." diyerek vakıflara çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:40
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa uyarı vakıflara çağrı: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en samimi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında vakıf mirasımızı yaşatan tüm vakıf insanlarımızın Vakıf Haftası'nı tebrik ediyorum. Vakıflar haftamızın bu yılki teması Vakıf ve Aile yılı olarak belirlendi.

Bu haftanın Vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini isabetli buluyorum. Göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Böyle nadide bir mirastan iftihar ediyoruz.

101 VAKIF ESERİNİN AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Büyük bir vazife şuuru ile ecdat yadigarlarına sahip çıkan kurumumuzun tüm çalışanlarına selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Bu anlamlı yıl dönümünü açılışını yaptığımız eserler ile daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bu güzide eserlerin ihyasında katkısı olanların her bir kardeşime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun.

Kimliğimizle, kültürümüzle, milli manevi değerlerimizle asırlardır işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir.

HAYIR İŞLERİNDE YENİ UFUKLAR AÇMIŞ BİR MİLLETİZ
Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, han ve kervansaraylarımız, daha nice eser ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. İyilikte, hayır işlerinde yeni ufuklar açmış bir milletiz.

Vakıf bizim için sadaka-i cariyedir. Allah'ın rızasını kazanmak, topluma faydalı işler için taşıdığımız altın bir anahtardır. Birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Hülasa vakıf medeniyetimizin, hayata ve ahirete bakışımızın izdüşümüdür. Kışın abdest alanlara sıcak su temin eder, sıcak günlerde sokak sokak gezip sebillere kar koyan, nehir kenarlarına söğüt diken, leylekleri koruyan vakıflar taşıdığımız zarif ruhun, merhametin birer nişanesidir.

Bu müstesna kültür bugün de köklü şekilde devam ediyor. Birçok alanda 70 bine yakın vakıf halihazırda faaliyet gösteriyor. Böylesi köklü bir mirası devralan vakıflar müdürlüğümüz de faaliyetlerini büyük bir dikkatle 101 yıldır başarı ile sürdürüyor.

SON 2 YILDA 166 RESTORASYON
Son 2 yılda 166 kültür vakıf varlığı restore edildi. Ecdat yadigarı topraklarda 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. 2002'de 46 eser restore edilmişten 23 yılda 5927'ye ulaşmıştır. 12.3 milyarlık kaynak kullanılmıştır bu çalışmalarda.

VAKIFLARA ÇAĞRI
İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evliliğin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı gençlerimizin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyorum.

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