YENİ PAPA KİM OLACAK?

İtalyan Kardinal Parolin en güçlü aday

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin, yenilikçiler ve muhafazakarlar arasında uzlaşma rolü oynayabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

Papa Franciscus'un papalığa seçildiği Mart 2013'ten sonra Ekim 2013'te devlet sekreterliği makamına getirdiği 70 yaşındaki Parolin, Vatikan'ın Çin ve Vietnam ile yakınlaşmasının başlıca mimarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Parolin'in Kilise'nin dış ilişkilerinde daha dengeli bir yaklaşım benimsediği ve uluslararası diplomasi konusunda oldukça deneyimli olduğu biliniyor.

Kilise içerisinde ılımlı bir isim olarak değerlendirilen İtalyan Kardinal Parolin, yeni papa kim olabilir sorusuna yönelik yapılan anketlerde ilk sırada yer alıyor.

Filipinli Kardinal Tagle seçilirse ilk Asyalı papa olacak

67 yaşındaki Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle de sosyal adalete olan bağlılığı nedeniyle "Asyalı Franciscus" olarak anılıyor.

1982'de rahip olarak atanmasından bu yana teoloji alanında çalışmaları olan Tagle, yürüttüğü Imus Piskoposu ve Manila Başpiskoposu görevleriyle de idari tecrübe kazandı.

Tagle'nin yoksulları savunan tutumu ve iklim değişikliğine yönelik çağrıları Papa Franciscus ile benzerlik gösteren yönleri olarak gösterilirken Filipinli kardinalin sosyal medyada da aktif olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, seçilmesi halinde Tagle, ilk Asyalı papa olacak.

İtalyan Kardinal Pizzaballa, en genç aday

60 yaşındaki Kudüs Latin Patriği İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa; İsrail, Filistin toprakları ve Ürdün'ü kapsayan başpiskoposluk bölgesiyle Orta Doğu’daki en üst düzey Katolik din adamı olarak öne çıkıyor.

Papa Franciscus'un Eylül 2023'te atadığı kardinallerden Pizzaballa, Fransisken mezhebine mensup olmasıyla biliniyor.

Pizzaballa, papa için gösterilen muhtemel adaylar arasında en genç isim olarak dikkati çekiyor. Uluslararası medyada yorumlarda, yaşının genç olması nedeniyle "uzun bir papalık" dönemi geçirebileceğinden kardinallerin, Pizzaballa'yı seçmek istemeyebileceği belirtiliyor.

İtalyan Kardinal Zuppi potansiyel adaylar arasında

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi, potansiyel adaylar arasında gösterilen bir diğer isim.

2015'te Bologna Başpiskoposluğuna terfi edilen 69 yaşındaki Zuppi, Jorge Mario Bergoglio adıyla doğan Arjantinli Papa Franciscus'a yakınlığı nedeniyle "İtalyan Bergoglio" olarak anılıyor.

Zuppi'nin, Papa Franciscus gibi göçmenlik ve yoksulluk gibi konularla yakından ilgilendiği biliniyor.

Kardinal Zuppi, Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Papa Franciscus'un özel temsilcisi olarak bir süre savaşın tarafları ve ilgili ülkelerin başkentlerine ziyaretler gerçekleştirmişti.

Macar Kardinal Erdo'nun adı da öne çıkıyor

Macar Kardinal Peter Erdo, Avrupa ve Afrika'daki geniş kilise bağlantıları ve Katolik inancını yeniden canlandırmayı hedefleyen Yeni Evangelizasyon hareketinin öncüsü olarak görülmesi nedeniyle papalık için bir aday kabul ediliyor.

72 yaşındaki Erdo'nun adı, bu Konklav'da muhafazakarların bir adayı olabileceği teziyle yeniden öne çıkmış durumda.

Diplomatik kişiliğiyle bilinen Erdo; İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca biliyor.

Erdo, 2015'teki göçmen krizi sırasında da Papa Franciscus'un kiliselerin mültecileri kabul etme çağrısına karşı çıkmıştı.

Ganalı Kardinal Turkson seçilirse ilk siyahi papa olacak

Ganalı Kardinal Peter Turkson, Afrika'da saygı duyulan kilise liderlerinden biri kabul ediliyor.

76 yaşındaki eski Cape Coast Başpiskoposu, Papa Franciscus'un altında Papalık Konseyi Barış ve Adalet Bakanı olarak görev aldı.

2013'teki Konklav'da da potansiyel adaylar arasında gösterilen Turkson'un Kilisenin sosyal adalet konularındaki çalışmalarına öncülük ettiği biliniyor.

Turkson, seçilmesi halinde bu göreve gelen ilk siyahi papa olacak.

Fransız Kardinal Aveline, Papa Franciscus'ın "favorilerinden"

Fransız Kardinal Jean Marc Noel Aveline'in ise 1 Temmuz'da Fransa Episkoposlar Konferansının (CEF) yeni başkanı olarak görevi devralması bekleniyor.

66 yaşındaki Aveline'in Papa Franciscus'un favori kardinallerinden birisi olduğu belirtilirken göç ve dinlerarası diyalog konularına ilişkin çalışmalar yaptığı biliniyor.

"Fikir birliğine yatkın" olarak tanımlanan Aveline'in dinlerarası diyalog görüşlerinin Papa Franciscus ile benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

Papalık için ismi öne çıkan 2 siyahi aday daha var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kardinal Fridolin Ambongo Besungu potansiyel papa adayları listesinde yer alan isimlerden biri.

Afrika'nın Kilise ve dünyaya neler sunabileceğine dair sağlam bir inanca sahip olan 65 yaşındaki Ambongo'nun sosyal bir adalet savunucusu olduğu ifade ediliyor.

Potansiyel adaylar arasında Gineli Kardinal Robert Sarah da bulunuyor.

Muhafazakar tutumu ve gelenekselci çizgisiyle bilinen 79 yaşındaki Sarah'ın Papa 16. Benediktus ile yakın olduğu bilinirken Kilise kurumlarında farklı görevlerde yer alması nedeniyle tecrübe kazandı.

Sarah'ın İslam dininin hakim olduğu bir ülkeden gelmesi nedeniyle bu dine daha derin bir anlayış ve saygı beslediği biliniyor.

Trump'ın isim vermeden işaret ettiği ABD'li Kardinal Timothy Dolan

75 yaşındaki ABD'li Kardinal Timothy Dolan'ın adı öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Papa 16. Benediktus'un kardinal yaptığı isimlerden olan New York Başpiskoposu Dolan'ın adı son günlerde biraz farklı şekilde gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonu yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya "Papa olmak isterdim. Bu, benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var." yanıtını vererek isim vermeden Dolan'ı işaret etmesi, dikkatleri ABD'li kardinalin üzerine yoğunlaştırmıştı.

Trump'ın bu sözlerinin ardından resmi hesabından kendisini "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğrafı paylaşması ise başta Dolan olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Kardinal Dolan, Trump'ın kendisini Papa gibi gösteren yapay zeka üretimi fotoğrafına da tepki göstererek "bunun iyi bir şey olmadığını" söylemişti.

Maltalı Kardinal Grech de dikkati çeken isimlerden

Malta'nın Gozo Adası'ndan gelen 68 yaşındaki Piskoposlar Sinodu Genel Sekreteri Kardinal Mario Grech, Papa'nın kilise içindeki reformlarının öncüsü haline geldi.

Grech, 2014'te Vatikan'da yaptığı bir konuşmada ise kilisenin LGBT üyelerine karşı "daha kapsayıcı olması ve çağdaş aile yapılarına dair yaratıcı çözümler bulması" gerektiğini belirtmişti.

Hem muhafazakar hem de ılımlı çevreler tarafından çokça konuşulan Grech, bu özelliği nedeniyle kimileri tarafından güçlü bir aday olarak değerlendiriliyor.

İspanyol Kardinal Lopez Romero'nun da ismi potaya girebilir

Konklav'dan birkaç gün önce adaylar arasına giren bir diğer isim İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero oldu.

72 yaşındaki Rabat Başpiskoposu Lopez Romero, Müslümanlarla bir arada çalışmanın önemine vurgu yapıyor.

Lopez Romero'nun kendi ülke basına papa olarak seçilmek istemediği ve bunun büyük bir sorumluluk olduğunu söylediği ifade ediliyor.

ABD'li Kardinal Prevost da son günlerde dikkat çeken isimlerden

Son günlerde dikkati çeken bir diğer isim ise ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.

Peru'da uzun yıllar görev yapan 69 yaşındaki Prevost'un; Tagle, Aveline ve Zuppi gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak "sürpriz" yapabileceği ifade ediliyor.

Prevost'un yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.