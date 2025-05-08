Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Karşılaşmada İrfan Can Eğribayat penaltı kurtarmasına rağmen Gedson Fernandes eşitliği bozan isim oldu ve Kara Kartal'ı öne geçirdi. İkinci yarıda skor değişmedi ve siyah beyazlılar ikinci karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
BAŞKAN ALİ KOÇ HEDEFTE
Derbi sırasında başlayan istifa tepkileri, maç sonunda tribünde ve Samandıra Tesisleri'nde devam etti. Sosyal medyada çok sayıda taraftar çok sert eleştirilerde bulunarak yönetimin görevi bırakması gerektiğini yazdı.
GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a katılan Koç, istifa çağrılarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve devam edeceklerini dile getirdi.
Koç şunları söyledi; "Beşiktaş mağlubiyeti ve bu seneki derbi performansımız kabul edilemez. Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu'nda söylediğimiz aynı noktadayız, görevimize devam ediyoruz."
İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası yapılıyor. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Bu kadar olaydan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz. Boynumuz kıldan ince deriz. Ama bunu hak etmediğimizi ve bu yöntemin camiamıza yakışmadığını düşünüyoruz. İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz."
MOURINHO GÖNDERİLECEK Mİ?
Katıldığı programda Jose Mourinho ile yolların ayrılması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Koç, "Jose Mourinho'nun kredisi taraftarın gözünde bizden çok daha fazla. Ben bugüne kadar hiçbir hocamı ve futbolcumu adres göstermedim. Varsa bir problem bendedir.