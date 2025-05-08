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Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray'a transferde dev darbe

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansını kalan haftalarda sonuna kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da içinde olduğu süreçle ilgili olarak flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:54
Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansını kalan haftalarda sonuna kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da içinde olduğu süreçle ilgili olarak flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Son maçında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatan Kanarya'da şampiyonluk umutları neredeyse tükendi. Galatasaray'ın kalan 4 haftaya 8 puan farkla önde girmesi nedeniyle başta Ali Koç ve Jose Mourinho'ya büyük tepki var.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Yıllardır süren hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, büyük umutlarla çıktığı mücadelede istenen performansı ortaya koyamadı. Rakibi karşısında gol bulamayan Mourinho'nun öğrencileri, sahadan puansız ayrıldı.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Karşılaşmada İrfan Can Eğribayat penaltı kurtarmasına rağmen Gedson Fernandes eşitliği bozan isim oldu ve Kara Kartal'ı öne geçirdi. İkinci yarıda skor değişmedi ve siyah beyazlılar ikinci karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

BAŞKAN ALİ KOÇ HEDEFTE

Derbi sırasında başlayan istifa tepkileri, maç sonunda tribünde ve Samandıra Tesisleri'nde devam etti. Sosyal medyada çok sayıda taraftar çok sert eleştirilerde bulunarak yönetimin görevi bırakması gerektiğini yazdı.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a katılan Koç, istifa çağrılarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve devam edeceklerini dile getirdi.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Koç şunları söyledi; "Beşiktaş mağlubiyeti ve bu seneki derbi performansımız kabul edilemez. Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu'nda söylediğimiz aynı noktadayız, görevimize devam ediyoruz."

İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası yapılıyor. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Bu kadar olaydan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz. Boynumuz kıldan ince deriz. Ama bunu hak etmediğimizi ve bu yöntemin camiamıza yakışmadığını düşünüyoruz. İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz."

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

MOURINHO GÖNDERİLECEK Mİ?

Katıldığı programda Jose Mourinho ile yolların ayrılması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Koç, "Jose Mourinho'nun kredisi taraftarın gözünde bizden çok daha fazla. Ben bugüne kadar hiçbir hocamı ve futbolcumu adres göstermedim. Varsa bir problem bendedir.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Ben Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Devre arasında Mourinho'ya iki yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi, kabul etmedi. Tango iki kişi ile yapılır. Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Ondan farklı bir şey gelirse bakarız.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Mourinho'nun başardıklarını kimse inkar edemez. Son dönemde de Avrupa şampiyonluğu var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Zaten anlaşmayı da bu nedenle iki senelik yaptık. Mourinho hiç oyuncu ismi telaffuz etmez. Profil tarif ediyor. 3 Portekizli hocamızdan bir tek Vitor Pereira, direkt oyuncu ismi veriyordu transferde. Piyasayı çok iyi biliyordu." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

TRANSFERDE HAREKETLİ BİR DÖNEM BEKLİYOR

Koç, gelecek sezonun transfer çalışmaları hakkında da; "Skriniar seviyesinde 4 'top class' oyuncu almak istiyoruz. Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden bu sayı 5-6 olabilir. Bu sezon en kuvvetli takımı kurduk. Gelecek sezon daha kuvvetlisini kuracağız." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

EN-NEYSRI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Sezon başında Sevilla'dan alınan Youssef En-Nesyri, çok iyi bir dönem geçirse de son zamanlarda yaşadığı düşüş nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Faslı futbolcuyla yolların ayrılması gündemde.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Golcü futbolcu ile ilgili olarak daha önce teklifte bulunan Arap takımlarının yeniden devreye girmesi ve sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde reddettiği tekliflere bu kez sıcak bakacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

LIVAKOVIC YOL AYRIMINDA

Fenerbahçe'nin 1 numaralı kalecisiyken bir anda İrfan Can Eğribayat'ın arkasına düşen Dominik Livakovic'in de ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Yönetimle görüşen Hırvat file bekçisi için teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

İKİ ÜLKEDEN İSTENİYOR

Bu sezon 30 karşılaşmada 36 gol yiyen ve 9 kez kalesini kapatan 30 yaşındaki eldiven için İngiltere ve Suudi Arabistan'dan talipler var. Livakovic sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek amacında.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

YAŞLI KURTLARA VEDA

Takımın en deneyimli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile sözleşme uzatılmayacağı yönündeki gündem giderek sıcaklaşıyor. İki futbolcunun yaşının ilerlemesi nedeniyle farklı isimlere gidilecek.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

DJIKU DA GİDİCİ

Bu sezon istikrar sağlama konusunda problem yaşayan Alexander Djiku da yine ayrılacaklar arasında bulunuyor. Ganalı stoper için Fransa'dan taliplerinin olması bekleniyor.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

DÜNYA YILDIZI LİSTEDE

Fenerbahçe bir yandan gidecek isimler konusunda durumunu netleştirmeye çalışırken diğer yandan da takıma katılacaklar konusunda yoğun mesai harcıyor. Yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

MARTINEZ HAMLESİ

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kalesini güçlendirmek için harekete geçti. Dominik Livakovic'in ayrılması halinde ilk hedef belirlendi.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Bu kapsamda gündemin ilk sırasında Emiliano Martinez yer alıyor. Aston Villa forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi için İngiliz kulübüyle temasların başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Arjantin Milli Takımı'nın da kalesini koruyan tecrübeli isim, 2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve ülkesinin şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

FIFA tarafından iki kez "Yılın Kalecisi" seçilen Martinez, bu sezon 50 maçta görev yaptı ve 13 karşılaşmada gol yemedi. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan başarılı eldiven, Fenerbahçe'nin transferdeki bir numaralı hedefi konumunda.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

GALATASARAY'A DARBE

Fenerbahçe'nin bu hamlesi, Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki Andriy Lunin için devrede olan Aston Villa, Martinez'i göndermesi halinde Ukraynalı oyuncuyu kadrosuna katması en muhtemel takım olarak göze çarpıyor. Lunin de İngiltere'de oynamaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Real Madrid'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki kaleci, 19 gol yedi.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

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