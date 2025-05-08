Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe

Ben Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Devre arasında Mourinho'ya iki yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi, kabul etmedi. Tango iki kişi ile yapılır. Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Ondan farklı bir şey gelirse bakarız.

Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Mourinho'nun başardıklarını kimse inkar edemez. Son dönemde de Avrupa şampiyonluğu var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Zaten anlaşmayı da bu nedenle iki senelik yaptık. Mourinho hiç oyuncu ismi telaffuz etmez. Profil tarif ediyor. 3 Portekizli hocamızdan bir tek Vitor Pereira, direkt oyuncu ismi veriyordu transferde. Piyasayı çok iyi biliyordu." açıklamasında bulundu.

TRANSFERDE HAREKETLİ BİR DÖNEM BEKLİYOR Koç, gelecek sezonun transfer çalışmaları hakkında da; "Skriniar seviyesinde 4 'top class' oyuncu almak istiyoruz. Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden bu sayı 5-6 olabilir. Bu sezon en kuvvetli takımı kurduk. Gelecek sezon daha kuvvetlisini kuracağız." sözlerini sarf etti.