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Sektördeki bilindik firmalar listede! Rekabet Kurumu'ndan süt pazarına büyük soruşturma

Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı. Çiğ süt alımı, süt yemi, paketlenmiş süt ve süt ürünlerinde fiyat tespiti ve pazar paylaşımını ihlal eden firmalar mercek altına alındı. Listede kamuoyunca bilinen ünlü markalar da yer aldı. İşte isim isim o firmalar...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:03 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:51
Sektördeki bilindik firmalar listede! Rekabet Kurumu’ndan süt pazarına büyük soruşturma

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Rekabet Kurumu, Çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren firmaları öercek altına aldı.

Fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunan süt firmaları hakkında soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı (Fotoğraf: AA)Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı (Fotoğraf: AA)



Konuya ilişkin Rekabet Kurumu'ndan yazılı açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunmak suretiyle Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı (Fotoğraf: AA)Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı (Fotoğraf: AA)



ÇİĞ SÜT PAZARI

Çiğ süt alımı pazarı bakımından;

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği
Ak Gıda San. ve Tic. AŞ
Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. AŞ
Akpınar Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. AŞ
Ateşoğlu Süt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bahçıvan Gıda San. ve Tic. AŞ
Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Calmio Süt Gıda Tarım İnşaat ve Enerji San. Tic. AŞ
Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ
Eceabat Süt Ürünleri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ
Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ
Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. AŞ
Eti Gıda San. ve Tic. AŞ
Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ
Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ
Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. AŞ
Kaanlar Gıda San. ve Tic. AŞ
Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kaya Kardeşler Gıda Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Kervan Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ,
Özgüllü Süt Mamülleri AŞ
Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ
Pınar Süt Mamülleri San. AŞ
Rella Gıda San. ve Tic. AŞ
Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ
Sütaş Süt Ürünleri AŞ
Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ
Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ
Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Paz AŞ
Trizi Gıda San. ve Tic. AŞ
Uğuray Süt AŞ
Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı (Fotoğraf: AA)Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı (Fotoğraf: AA)



SÜT YEMİ PAZARI

Süt yemi satışı pazarı bakımından;

Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ
Ak Gıda San. ve Tic. AŞ
Pro Yem Sanayi ve Ticaret AŞ

Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı (Fotoğraf: AA)Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik büyük bir soruşturma başlattı (Fotoğraf: AA)


PAKETLENMİŞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı bakımından;

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ
Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ
Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ
Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ
Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ
Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tic. AŞ
Pınar Süt Mamülleri San. AŞ
Seher Gıda Paz. San. ve Tic. AŞ
Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ
Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ
Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ
Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ

hakkında soruşturma açılmasına 25-14/316-M(1) sayı ile karar verilmiştir.

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