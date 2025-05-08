Milli Savunma Bakanlığı’ndan Pakistan-Hindistan savaşına ilk yorum! NATO tarihinde bir ilk... Tuğgeneral Eray Üngüder’e kritik görev

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Bakanlık kaynakları, Hindistan'ın Pakistan'a saldırarak fitilini ateşlediği savaşa ilişkin "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, tarafların sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz" açıklamasını yaptı.
MSB, yalan haberle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu (Takvim.com.tr)
"YALAN HABER İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"
Bakanlık kaynakları MSB'nin son şehit açıklamasında "Bölücü Terör Örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlerle ilgili şunları söyledi:
"Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik maksatlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilen algı operasyonları devam etmektedir. Aziz şehitlerimizle ilgili yaptığımız açıklamalarda "bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı", mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili "bölücü terör örgütünün yerleştirdiği" ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Bugüne kadar aziz şehitlerimiz ile ilgili yapılan bilgilendirmeler incelendiğinde olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı görülecektir. Son dönemde MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla derin bir acı ve üzüntünün paylaşıldığı bir metni gerçek dışı iddialarla bağlamından koparmaya; aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile aramızı açmaya çalışmanın hiçbir ahlaki ve insani değerle bağdaşmadığı, birlik ve beraberliğimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."
Terör devleti İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi (AA)
"İSRAİL'İN SURİYE ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HAVA HAREKATLARINI TASVİP ETMİYORUZ"
Bakanlık kaynakları, İsrail ile Suriye'de gerginlik yaşandığına ilişkin haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:
"Öncelikle yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesini tavsiye ediyoruz.
İsrail'in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekâtlarını tasvip etmiyoruz. Bu hava harekatları Suriye'de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bununla birlikte bir çok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir".
GKRY UYARI: KITA SAHANLIĞIMIZA İHLAL SAHADA DERHAL ENGELLENECEK
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, GKRY'nin sözde 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayınlandığı ve VALARİS DS-9 sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine dair sorular üzerine şunları söyledi:
"GKRY'nin ilan ettiği sözde MEB'inde yer alan 5'inci parsel için yeni ilan edilen bir NAVTEX bulunmamaktadır. Bununla birlikte sözde 5'inci parselinin bir kısmı Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye deklare ettiğimiz kıta sahanlığımıza karşı yapılacak herhangi bir ihlal sahada derhal engellenecektir. VALARİS DS-9 sondaj gemisi halen sözde 10'uncu parseldedir. Sözde 10'uncu parselin Deniz Yetki Alanımız ile bir çakışması bulunmamaktadır."