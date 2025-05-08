Saraçhane’den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü (Takvim.com.tr)



OSMANLI HAZIMSIZLIĞI



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, CHP'nin Beyazıt'taki mitingi sonrası paylaştığı görselde kronikleşen Osmanlı nefreti görüldü.



Başarır'ın paylaşımında yer alan görselde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün girişindeki kapıda yer alan Fetih Suresi'nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz'in tuğrası silindiği anlaşıldı.





Ali Mahir Başarır'ın paylaştığı görselde Osmanlı tuğrası ve Fetih Suresi'nin silindiği yerine Roma rakamları yazıldığı görüldü (Takvim.com.tr)



Fetih Suresi ve Osmanlı tuğrasının yerine Roma rakamlarıyla 1943 yazılması dikkatlerden kaçmadı.



"KÖKÜNDEN UTANAN, İNANCIYLA KAVGALI, MİLLETİN TARİHİNİ GÖRMEZDEN GELEN BİR AKIL"



Eski Üsküdar Belediye Başkanı AK Partili Hilmi Türkmen, CHP'nin Osmanlı hazımsızlığına tepki gösterdi.



X hesabından paylaşımda bulunan Türkmen şu ifadeleri kullandı:



O kapının altından geçerek üniversiteye adım attım. Gençliğim, aidiyetim önemli ölçüde Beyazıt'ta şekillendi.

O kapıda yazan Fetih Suresi ve Sultan Abdülaziz'in tuğrası sadece bir süs değil, bu milletin kimliğinin, medeniyetinin, devlet geleneğinin mühürleridir.

CHP'nin tek parti zihniyeti, 1933'te bu tarihi izleri kazımış, tuğrayı, sureyi silmiş, yerine Roma rakamlarıyla "MCMXLIII" yazmıştı. O gün bunu taşta yapmışlardı.

2014'te yapılan restorasyonla tuğra ve Fetih Suresi ait olduğu yere yeniden yazılmıştı.

Bugün, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır aynı şeyi dijitalde yaptı. Sosyal medyada paylaştığı görselde Fetih Suresi yok, tuğra yok. Yine silmişler, yine yok saymışlar.

Bu bir tesadüf değil; bu, yüzlerce yıldır değişmeyen zihniyetin güncel versiyonudur, güç ellerine geçse ne olacağının tezahürü… Kökünden utanan, inancıyla kavgalı, milletin tarihini görmezden gelen bir akıl.

Taştan sildiniz, şimdi görselden siliyorsunuz ama o sure de, tuğra da bu milletin alnının yazısıdır. Ne siz silebilirsiniz, ne tarihten koparabilirsiniz.

Milletimizin bilgisine…



