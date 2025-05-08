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Saraçhane'den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı

CHP Saraçhane'deki sokak terörü sonrası Beyazıt'ta da kutsal, manevi ve tarihi değerlerimizi hedefe koydu. Yatsı ezanını bastırmak için megafonlar kullanıldı. Gazze'yi istismar malzemesi haline getirip İstiklal'i karıştıran CHP'liler Beyazıt'taki Filistin bayraklarını kaldırmaya teşebbüs etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nün girişindeki kapıda yer alan Fetih Suresi’nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz’in tuğrasının silindiği bir görsel paylaştı. Fetih Suresi ve Osmanlı tuğrasının yerine Roma rakamlarıyla 1943 yazılması dikkatlerden kaçmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:12
Saraçhane’den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı

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CHP, usulsüzlükten diploması iptal edilen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu üzerinden sokakları kaşımayı sürdürüyor.

Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröründe CHP kimlikli marjinal sol örgütler bilinçli ve kasıtlı olarak bu milletin kutsal ve kültürel değerlerini hedef aldı. Mütedeyyin camia ile hesaplaşma amacı güdüldü. Şehzadebaşı Camii ve haziresine zarar verildi. Provokatörler cami bahçesinde alkol tüketip cami duvarına tuvaletlerini yaptı.

Son skandal ise CHP'nin Beyazıt mitinginde kayıtlara geçti.

CHP kimlikli marjinal sol örgütler Beyazıt'ta ezanı bastırmak için megafon kullandı (Takvim.com.tr)CHP kimlikli marjinal sol örgütler Beyazıt'ta ezanı bastırmak için megafon kullandı (Takvim.com.tr)


EZANA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Özgür Özel'in çağrısı üzerine Beyazıt Meydanı'nda toplanan CHP'liler, yatsı ezanı okunduğu sırada sloganları yetersiz kalınca ezan sesini bastırmak için megafonlar kullandı.

Mitingde ezana yapılan büyük saygısızlık sosyal medyada büyük tepki topladı.

Beyazıt Meydanı'ndaki Filistin bayrakları CHP'lileri rahatsız etti (Takvim.com.tr)Beyazıt Meydanı'ndaki Filistin bayrakları CHP'lileri rahatsız etti (Takvim.com.tr)


"FİLİSTİN BAYRAKLARI KALKMAZSA GİDİP MAKASI ALIR BEN KALDIRIRIM"

Beyazıt Meydanı'ndaki Filistin bayrakları da CHP'lileri rahatsız etti.

Bir provokatör, "Her parkta bir uçtan bir uca Filistin bayrağı ne demek kardeşim bu? İBB'yi aradım; 48 saatte oradan Filistin bayrakları kalkmazsa gidip makası alır ben kaldırırım" diyerek bayrakları makasla kesmekle polisleri tehdit etti. Aynı güruh geçtiğimiz günler de Gazze'yi istismar malzemesi haline getirip İstiklal Caddesi'ni birbirine katmıştı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü (Takvim.com.tr)İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü (Takvim.com.tr)

OSMANLI HAZIMSIZLIĞI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, CHP'nin Beyazıt'taki mitingi sonrası paylaştığı görselde kronikleşen Osmanlı nefreti görüldü.

Başarır'ın paylaşımında yer alan görselde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün girişindeki kapıda yer alan Fetih Suresi'nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz'in tuğrası silindiği anlaşıldı.


Ali Mahir Başarır'ın paylaştığı görselde Osmanlı tuğrası ve Fetih Suresi'nin silindiği yerine Roma rakamları yazıldığı görüldü (Takvim.com.tr)Ali Mahir Başarır'ın paylaştığı görselde Osmanlı tuğrası ve Fetih Suresi'nin silindiği yerine Roma rakamları yazıldığı görüldü (Takvim.com.tr)

Fetih Suresi ve Osmanlı tuğrasının yerine Roma rakamlarıyla 1943 yazılması dikkatlerden kaçmadı.

"KÖKÜNDEN UTANAN, İNANCIYLA KAVGALI, MİLLETİN TARİHİNİ GÖRMEZDEN GELEN BİR AKIL"

Eski Üsküdar Belediye Başkanı AK Partili Hilmi Türkmen, CHP'nin Osmanlı hazımsızlığına tepki gösterdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Türkmen şu ifadeleri kullandı:

O kapının altından geçerek üniversiteye adım attım. Gençliğim, aidiyetim önemli ölçüde Beyazıt'ta şekillendi.

O kapıda yazan Fetih Suresi ve Sultan Abdülaziz'in tuğrası sadece bir süs değil, bu milletin kimliğinin, medeniyetinin, devlet geleneğinin mühürleridir.

CHP'nin tek parti zihniyeti, 1933'te bu tarihi izleri kazımış, tuğrayı, sureyi silmiş, yerine Roma rakamlarıyla "MCMXLIII" yazmıştı. O gün bunu taşta yapmışlardı.

2014'te yapılan restorasyonla tuğra ve Fetih Suresi ait olduğu yere yeniden yazılmıştı.

Bugün, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır aynı şeyi dijitalde yaptı. Sosyal medyada paylaştığı görselde Fetih Suresi yok, tuğra yok. Yine silmişler, yine yok saymışlar.

Bu bir tesadüf değil; bu, yüzlerce yıldır değişmeyen zihniyetin güncel versiyonudur, güç ellerine geçse ne olacağının tezahürü…

Kökünden utanan, inancıyla kavgalı, milletin tarihini görmezden gelen bir akıl.

Taştan sildiniz, şimdi görselden siliyorsunuz ama o sure de, tuğra da bu milletin alnının yazısıdır. Ne siz silebilirsiniz, ne tarihten koparabilirsiniz.

Milletimizin bilgisine…

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